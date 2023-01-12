印度台北協會拜訪中市府 盧秀燕盼未來更多交流

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印度台北協會長戴國瀾（左）12日率團拜會台中市政府，台中市長盧秀燕（右）表示，台中許多公司在印度都有設廠，盼印度政府提供更多稅務優惠、發展基地與提高人才待遇等，未來若能在教育、文化、經濟方面有更多交流，對雙方發展更有利。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年1月12日

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（中央社記者郝雪卿台中12日電）印度台北協會會長戴國瀾今天率團拜會台中市政府，台中市長盧秀燕表示，戴國瀾不但是專業外交人員，而且是中文通，期盼未來台中與印度之間有更多交流。

戴國瀾（Gourangalal Das）率團拜會台中市政府，由盧秀燕代表市府及市民歡迎戴國瀾一行人到來。

盧秀燕接待過程中表示，戴國瀾2020年來台時，適逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情無法會面，很高興今天終於見面，戴國瀾曾派駐中國北京、美國等地，並擁有中文翻譯、口譯碩士學位，不但是專業外交人員，而且是中文通，盼未來台中與印度有更多交流。

戴國瀾指出，他走遍台灣，也來過台中好幾次，非常喜歡台灣文化，台灣的每個地區都有自己的特色，台中也有很多很棒的景點，他會介紹給印度的朋友，「希望疫情之後恢復更多交流，與台中各界的朋友密切合作，一起舉辦活動，讓更多民眾了解印度文化」。

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戴國瀾表示，對台中印象很深刻的就是有許多中小企業，盼未來可以吸引更多企業到印度並給予專門設廠基地，形成產業鏈，創造更多經濟效益，也邀請盧秀燕拜訪印度，對印度有更深了解。

盧秀燕回應，台中的經濟優勢在於擁有許多中小企業和先進技術，包含研發手機零件、生產、製造自行車等，台中許多公司在印度都有設廠，希望印度政府提供更多的稅務優惠、發展基地與提高人才待遇等，未來在教育、文化、經濟方面有更多交流，對雙方發展更有利。（編輯：張雅淨）1120112