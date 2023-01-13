台南議長選舉風波 民進黨團籲勿過度聯想

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）民進黨台南市議會黨團今天召開記者會指出，近日議長選舉風波及學甲槍擊案、太陽光電等議題，頻遭有心人帶風向抹黑民進黨，呼籲外界勿過度聯想與揣測，還給台南乾淨政治環境。

民進黨台南市議會黨團成員蔡筱薇、林依婷、陳秋宏、李宗翰、黃肇輝、沈家鳳、周嘉韋、朱正軒、李偉智上午在黨團辦公室召開「重整旗鼓、重新出發」聯合記者會，針對議長選舉風波等議題提出反擊，並呼籲外界靜待司法判決，勿有過度政治聯想與揣測，還給台南乾淨政治環境。

民進黨團幹事長蔡筱薇表示，民進黨為台南市議會第一大黨，且有掌握實質過半的事實，不須有買票的動作，某些特定人士在議長選舉過程操作學甲88槍槍擊案、太陽光電等議題，以政治手段帶風向、抹黑民進黨，是很不應該的行為。

蔡筱薇表示，最近包括台南市民、台南市議會、台南市政府、檢調司法單位都受到很多壓力，也讓外界霧裡看花，但實際上只是浪費社會資源。

蔡筱薇表示，副總統賴清德為參選民進黨主席補選在各地舉辦黨員座談，許多基層黨員趁機發表很多意見，預料明天晚上在台南的最後場次，還是會有支持者發揮勇於表達的傳統，相信大家都是因為關心黨的發展才會發聲，這些意見也都是民進黨再出發的動力。

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蔡筱薇指出，15日是民進黨主席補選投票日，賴副總統將「選前之夜」安排在台南，也別具意義，希望台南支持者踴躍用手中選票支持賴副總統，也支持重整旗鼓重新出發的民進黨，重新贏回民眾對民進黨的信心。

台南市長黃偉哲上午在市府接受媒體聯訪表示，民進黨此時最重要的是團結，除了黨務方面缺失要改進，在台南包含政務缺失及先前輔選做得不周全的地方，也都需要檢討，市府接下來會改善不當政策或措施，讓台南變得更好。（編輯：郭諭儒）1120113