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基中校友年送百副眼鏡助清寒生 回報當年師恩

2023/1/13 15:36（1/13 16:20 更新）
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國立基隆高中校友戚居恩事業有成後，4年來每年都送100副眼鏡給母校清寒學弟妹，回饋母校。（圖取自facebook.com/KLSHFANS）
國立基隆高中校友戚居恩事業有成後，4年來每年都送100副眼鏡給母校清寒學弟妹，回饋母校。（圖取自facebook.com/KLSHFANS）
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（中央社記者沈如峰基隆13日電）國立基隆高中校友戚居恩當年讀高中時，曾有100多學分被當，所幸在老師協助下補修學分才能畢業。他事業有成後，近4年來每年都送100副眼鏡給母校清寒學弟妹，回報當年師恩。

基中校長鍾定先今天表示，基隆高中學生要修滿160個學分才能畢業。戚居恩當時在校3年期間，前後共有100多學分被當，一度無法畢業，當時的師長鼓勵與不放棄，給戚居恩希望；最後在9年前的8月底，戚居恩終於完成學分補修，拿到畢業證書。

鍾定先說，戚居恩在事業有成後，這4年來每年回饋母校清寒學生100副眼鏡，完全不收費，希望透過幫助母校學弟妹，回饋師長恩情。

民國85年次的戚居恩表示，如果當時老師放棄他，他一定也會放棄自己，還好老師亦師亦友地陪伴，讓他完成高中學業，也讓他有勇氣到北京求學；如果行有餘力，他日後每年都會回饋母校清寒學生100副眼鏡。（編輯：戴光育）1120113

國立基隆高中校友戚居恩（右）近4年來每年都送100副眼鏡給母校清寒學弟妹，回報當年師恩。（圖取自facebook.com/KLSHFANS）
國立基隆高中校友戚居恩（右）近4年來每年都送100副眼鏡給母校清寒學弟妹，回報當年師恩。（圖取自facebook.com/KLSHFANS）
#戚居恩
#鍾定先
#基中
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