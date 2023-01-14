嘉縣梅山公園梅花綻放 枝椏如覆蓋白雪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

嘉義縣梅山鄉梅山公園每年梅花綻放時間約落在1月中、下旬，鄉公所表示，今年農曆春節在1月下旬，適逢梅花盛開期，是賞梅最佳時節；14日園內白梅花開約5成，以浩瀚青空為背景，格外引人入勝。中央社記者蔡智明攝 112年1月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣14日電）嘉義縣台3線旁梅山公園花季展開，上千株梅花今天已開5成，枝椏如覆蓋白雪；梅山鄉公所表示，近日如果水氣夠會開得更美，花季預計持續到春節連假，歡迎遊賞。

梅山鄉梅山公園每年梅花開放的時間約在1月中、下旬，公所表示，今年農曆春節在1月下旬，適逢梅花盛開期，是賞梅的最佳時節。梅山公園位於台3線旁，從國道3號大林交流道下來，只要10分鐘即可抵達。

鄉公所指出，梅山公園約6公頃，種有上千株梅花，近日花苞陸續爆開，目前花況開約5成，枝椏如覆蓋白雪很美麗，吸引不少遊客來賞花。

鄉公所說，梅山公園原有3000多株梅花，近年來部分梅花受病蟲害影響受損，已陸續補植數百株梅花，維持梅樹數量。另外，梅山公園木棧步道目前還在整修，已要求包商在過年前完成，方便民眾賞花。（編輯：郭諭儒）1120114

嘉義縣台3線旁梅山公園內種有上千株梅花，近日花苞陸續綻放，14日花況開約5成，且適逢週末假日天氣晴朗，吸引不少遊客前往賞花。中央社記者蔡智明攝 112年1月14日