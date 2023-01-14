寵物狗未絕育還遭腳踹 新北飼主被罰8萬元列禁養

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新北市三重區曾遭不當飼養管教的寵物犬「奶茶」日前已順利找到新家，與新主人互動良好。新北市動保處14日呼籲飼主，寵物需耐心教導，應以獎勵取代懲罰，如遇飼養管理問題，亦可洽詢動保處協助。（新北市動保處提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 112年1月14日

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（中央社記者黃旭昇新北14日電）新北市一名飼主用腳踹寵物狗並丟入草叢，遭蒐證通報。新北市動保處與警方查訪後安置犬隻，飼主被依動保法列入黑名單不得再飼養犬且因犬隻未打預防針及絕育遭罰新台幣8萬元。

新北市政府動保處今天發布新聞表示，接獲檢附影片通報，指稱三重區仁義街有民眾施暴虐待寵物狗，飼主還拉著狗鍊踹狗，小狗在地上翻滾後，又遭飼主拎起丟到草叢。

獲報後，動保處與三重警分局慈福警察派出所警員聯繫追查，訪視時行為人郭姓女子表示自民國110年12月起飼養小狗「奶茶」，她雖非寵物登記飼主，但會與飼主一同照護。

郭女說，案發時因「奶茶」調皮沾到穢物，她隨手用路邊葉子清理「奶茶」身體，不料「奶茶」想吃掉擦大便的葉子，她才伸腳踢狗制止，並將狗拋進草叢希望清掉狗身上大便。這是一時氣憤才踢狗，對自己行為相當後悔，以後會注意控制情緒。

動保處表示，帶回「奶茶」安置檢查，牠並未受傷。依法動物所有人或實際管領動物的人員，認定為飼主，郭女不當管教寵物，違反動物保護法遭列為黑名單，不得再飼養犬隻及認養收容處所的動物，且須參加動保講習3小時。

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動保處指出，因「奶茶」未完成狂犬病預防注射，郭女遭罰新台幣3萬元；「奶茶」也未絕育，郭女再被罰5萬元，合計8萬元。「奶茶」已轉讓他人照護，訪查時，新飼主已完成狂犬病預防注射及絕育，並與「奶茶」互動熱絡，「奶茶」對於新環境適應良好。

動保處呼籲飼主，寵物需耐心教導，應以獎勵取代懲罰，當寵物做出正確舉動後，立即給予言語或零食鼓勵，打罵不僅使寵物身心緊張，且無法理解飼主生氣原因，導致彼此關係惡化。若有飼養管理問題，可洽詢動保處。（編輯：戴光育）1120114