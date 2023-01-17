農曆年節將屆 西螺果菜市場供貨充足

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（中央社記者姜宜菁雲林縣17日電）農曆年節將屆，雲林縣西螺果菜市場近日交易量增加，雲林縣長張麗善今天到市場視察供應及銷售情況，近日氣候穩定、供應量充足，交易價格持平，估18、19日買氣更旺。

張麗善今天在雲林縣府農業處長魏勝德、西螺果菜市場副理林新教等人陪同下視察西螺果菜市場，並向市場員工、農民及攤商們拜早年，感謝他們的辛勞，確保供貨量無虞。

張麗善指出，雲林縣是農業大縣，更是全國蔬菜最大供應中心，供應量佔全國1/3，目前西螺果菜批發市場的供應量穩定，雲林也是畜產大縣，民眾辦年貨一定要多選購雲林的蔬果跟畜產品。

西螺果菜市場市況分析，近日蔬菜因氣候穩定，供應量充足，平均交易價格每公斤約新台幣25至30元間，蔬菜交易行情平穩。

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林新教表示，越靠近年節，蔬菜需求量增，承銷商需求意願高，預估18、19日將有另一波交易高峰，交易量可能超過1000公噸以上，市場已調派人力加強管控車流，確保交易順暢。

曾姓菜販表示，由於日前氣候不穩定，水耕蔬菜的生長受影響，不過蔬菜如期採收，現在銷售需求較低，要靠近過年才會有人買。范姓業者說，年菜上會使用到的菜心、蘿蔔、甜豆、芥菜等蔬菜買氣旺，預期農曆年前2天採買人潮增加。（編輯：郭諭儒）1120117