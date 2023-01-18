中市府「春節服務訊息專區」上線 一站式彙整便民

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中市政府數位治理局表示，今年春節連假長達10天，市府各局處提供多項年節不打烊的便民措施，為了讓民眾可以快速搜尋各項服務及訊息，數位局在市府官網首頁規劃建置「春節服務訊息專區」，18日上線。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年1月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中18日電）農曆春節10天連假即將到來，台中市政府數位治理局整合跨局處線上服務措施，今天起在中市府官網首頁增設「春節服務訊息專區」，方便市民在連假期間，輕鬆查詢各項服務。

數位治理局長林谷隆透過新聞稿表示，今年春節連假長達10天，市府各局處提供多項年節不打烊的便民措施，為了讓民眾可以快速搜尋各項服務及訊息，數位局於市府官網首頁規劃建置「春節服務訊息專區」。

專區首頁除了春節期間相關市政新聞外，林谷隆說，還提供國道交通疏導暨高乘載管制措施、垃圾收運服務方式等圖卡，以便民眾即時掌握資訊。

「春節服務訊息專區」規劃6大單元，分別為交通、活動、服務、旅遊、宣導、公告及1999一碼通，內容包括即時交通狀況、即時公車動態、年貨大街資訊、市立圖書館開館資訊及文化活動、垃圾清運即時查詢、觀光旅宿資訊、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防治專區等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於「1999」一碼通專線，市府表示，持續提供24小時服務，隨時接聽、受理及處理民眾各項反映需求，期盼讓民眾不論是春節出門旅遊、走春拜年或居家生活，都可以放心享受數位生活。

數位局指出，「春節服務訊息專區」今天正式上線，過年期間將即時更新網站內容，市政服務及相關宣導等資訊皆持續滾動式更新，提供民眾最新民生資訊，歡迎市民朋友多加利用。（編輯：黃世雅）1120118