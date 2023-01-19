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母退休女接棒奉獻台東醫療 東基醫院傳佳話

2023/1/19 12:01
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（中央社記者盧太城台東縣19日電）春節前夕，台東基督教醫院出現溫馨感人畫面，服務25年的藥師林宜靜退休，女兒獻上花束告白母親，「妳在東基養我長大，現在我在東基養妳到老」。

今天是農曆春節前最後上班日，台東基督教醫院藥劑科藥師林宜靜榮退。同在醫院手術室擔任護理師的女兒白蕙瑄送上用巧克力、真鈔製成的「金莎有錢花」，象徵母親退休後一直「有錢花」，不必再為生活擔心，就像母親過去讓兒女衣食無虞。

白蕙瑄還做了告白卡片「從前妳在東基養我長大，現在我在東基養妳到老」，現場響起掌聲，同事說「感謝妳們母子為台東醫療奉獻」。林宜靜欣慰地說：「沒白養女兒了。」將離開工作超過25年的東基，要先玩一陣子再想要如何過退休生活。

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林宜靜表示，很少兒女願意與父母在同一個地方工作，她算是對女兒「洗腦成功」。女兒從小就跟藥劑科同事熟識，國中還到醫院當志工，啟發對醫療工作的興趣，後來選擇了護理，5年多前成為「東基人」。

白蕙瑄回憶，從小就看著母親風雨無阻地上班，沒看過母親請病假或事假且樂在工作。這讓她職涯選擇當個護理師，尤其鍾愛手術室的護理工作。母親退休後，她會繼續在東基工作，「東基就像個大家庭，彼此互助是工作的動力」。（編輯：郭諭儒）1120119

#東基
#林宜靜
#白蕙瑄
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