更多編輯台推薦新聞：
中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

2大電信合併案通過 新三雄時代肉搏戰可能開打
產經

2大電信合併案通過 新三雄時代肉搏戰可能開打

中央社啟事
社會

中央社啟事

世界唯一玻璃媽祖廟、80公尺長金龍橋 盤點全台特色廟宇走春拍美照
生活

世界唯一玻璃媽祖廟、80公尺長金龍橋 盤點全台特色廟宇走春拍美照

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
室內口罩鬆綁1/31公布 規劃再催打1針加強劑疫苗
首頁 / 地方

新竹縣東興圳光藝節獲好評 展期延至1/31

2023/1/19 16:18（1/19 16:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹縣政府宣布，原訂展出至20日的「2022東興圳光藝節–星光月夜」將延展至31日止，歡迎民眾把握春節連假到新竹縣走春欣賞。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 112年1月19日
新竹縣政府宣布，原訂展出至20日的「2022東興圳光藝節–星光月夜」將延展至31日止，歡迎民眾把握春節連假到新竹縣走春欣賞。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 112年1月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹縣19日電）新竹縣政府今天宣布，原訂展至1月20日的「2022東興圳光藝節－星光月夜」，將延展至1月31日止，縣府邀請民眾趁春節連假到新竹縣走春欣賞。

新竹縣政府發新聞稿表示，去年舉辦第1屆光藝節活動，吸引許多遊客到訪，活動所展出的裝置藝術更拿下雪梨、紐約設計大獎，讓新竹縣躍上國際。

竹縣府表示，2022年東興圳光藝節以新竹縣的「風」及東興圳充滿生命力的「水」為發想，在4處公園打造全長1.1公里的夢幻光環境，展出8組燈光藝術作品。

竹縣府表示，這次東興圳光藝節的作品包含兔年意象的「躍動」、以翱翔的鳥類為發想的「光語」、伴隨水面倒影虛實呼應的「晨露」及飄浮水面上的「光河作用」等。

竹縣府表示，東興圳光藝節延展至1月31日，於每天下午5時30分至晚間10時循環展出，邀民眾春節期間到訪觀賞。（編輯：方沛清）1120119

#竹縣府
#新竹縣
#春節
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族