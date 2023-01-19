新竹縣東興圳光藝節獲好評 展期延至1/31

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新竹縣政府宣布，原訂展出至20日的「2022東興圳光藝節–星光月夜」將延展至31日止，歡迎民眾把握春節連假到新竹縣走春欣賞。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 112年1月19日

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣19日電）新竹縣政府今天宣布，原訂展至1月20日的「2022東興圳光藝節－星光月夜」，將延展至1月31日止，縣府邀請民眾趁春節連假到新竹縣走春欣賞。

新竹縣政府發新聞稿表示，去年舉辦第1屆光藝節活動，吸引許多遊客到訪，活動所展出的裝置藝術更拿下雪梨、紐約設計大獎，讓新竹縣躍上國際。

竹縣府表示，2022年東興圳光藝節以新竹縣的「風」及東興圳充滿生命力的「水」為發想，在4處公園打造全長1.1公里的夢幻光環境，展出8組燈光藝術作品。

竹縣府表示，這次東興圳光藝節的作品包含兔年意象的「躍動」、以翱翔的鳥類為發想的「光語」、伴隨水面倒影虛實呼應的「晨露」及飄浮水面上的「光河作用」等。

竹縣府表示，東興圳光藝節延展至1月31日，於每天下午5時30分至晚間10時循環展出，邀民眾春節期間到訪觀賞。（編輯：方沛清）1120119