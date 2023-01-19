嘉義縣府3局處首長異動 郭凱迪將回鍋綜規處

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嘉義縣一級主管在農曆年後有部分異動，其中，綜合規劃處長將由人力發展所長郭凱迪回鍋出任。（郭凱迪提供）中央社記者蔡智明傳真 112年1月19日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）嘉義縣一級主管農曆年後部分異動，綜合規劃處長由人力發展所長郭凱迪回鍋；文化觀光局長由交通部專門委員徐佩鈴接任；環保署環境督察總隊南區督察大隊大隊長張輝川接環保局長。

嘉義縣府前綜合規劃處長黃本富去年底退休，前文化觀光局長許有仁1月16日退休，另外環保局長張根穆將升至環保署環境檢驗所副所長，3個局處首長出缺，今天人事確定。

縣長翁章梁向媒體證實，他已找到新人選；翁章梁告訴中央社記者，綜合規劃處長由人力發展所長郭凱迪回鍋；文化觀光局長由交通部專門委員徐佩鈴接任；環保署環境督察總隊南區督察大隊大隊長張輝川接環保局長。

翁章梁表示，人事調整不限於出缺的3個局處首長，還有部分會微調，將組成堅強團隊，實現農工大縣的願景。

郭凱迪說，2022年他曾任縣府綜規處長，後來因身體健康亮紅燈，卸下綜規處長職務，此次回鍋會戮力工作，不負所託。（編輯：謝雅竹）1120119