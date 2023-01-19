更多編輯台推薦新聞：
中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

2大電信合併案通過 新三雄時代肉搏戰可能開打
產經

2大電信合併案通過 新三雄時代肉搏戰可能開打

中央社啟事
社會

中央社啟事

世界唯一玻璃媽祖廟、80公尺長金龍橋 盤點全台特色廟宇走春拍美照
生活

世界唯一玻璃媽祖廟、80公尺長金龍橋 盤點全台特色廟宇走春拍美照

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
室內口罩鬆綁1/31公布 規劃再催打1針加強劑疫苗
首頁 / 地方

嘉義縣府3局處首長異動 郭凱迪將回鍋綜規處

2023/1/19 16:28（1/19 16:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義縣一級主管在農曆年後有部分異動，其中，綜合規劃處長將由人力發展所長郭凱迪回鍋出任。（郭凱迪提供）中央社記者蔡智明傳真 112年1月19日
嘉義縣一級主管在農曆年後有部分異動，其中，綜合規劃處長將由人力發展所長郭凱迪回鍋出任。（郭凱迪提供）中央社記者蔡智明傳真 112年1月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）嘉義縣一級主管農曆年後部分異動，綜合規劃處長由人力發展所長郭凱迪回鍋；文化觀光局長由交通部專門委員徐佩鈴接任；環保署環境督察總隊南區督察大隊大隊長張輝川接環保局長。

嘉義縣府前綜合規劃處長黃本富去年底退休，前文化觀光局長許有仁1月16日退休，另外環保局長張根穆將升至環保署環境檢驗所副所長，3個局處首長出缺，今天人事確定。

縣長翁章梁向媒體證實，他已找到新人選；翁章梁告訴中央社記者，綜合規劃處長由人力發展所長郭凱迪回鍋；文化觀光局長由交通部專門委員徐佩鈴接任；環保署環境督察總隊南區督察大隊大隊長張輝川接環保局長。

翁章梁表示，人事調整不限於出缺的3個局處首長，還有部分會微調，將組成堅強團隊，實現農工大縣的願景。

郭凱迪說，2022年他曾任縣府綜規處長，後來因身體健康亮紅燈，卸下綜規處長職務，此次回鍋會戮力工作，不負所託。（編輯：謝雅竹）1120119

#郭凱迪
#翁章梁
#徐佩鈴
翁章梁
嘉縣府400員工出動百輛車 為弱勢家庭送1500份年菜阿里山鄉推樂野部落咖啡莊園旅遊 產業連結觀光
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族