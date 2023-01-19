高雄輕軌施工 2/1大順路口禁左轉提早改道

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（中央社記者洪學廣高雄19日電）高雄「輕軌成圓」目標，正朝年底完工通車時間點邁進。關鍵的大順路段工程13日起全段架設完畢，預計2月1日起各左轉路口將陸續關閉各路口左轉時相，沿線車流僅可直行或右轉。

環狀輕軌大順路段工程自去年12月6日起分工區A、B、C分段架設圍籬，並於1月13日起全段架設完畢，進行路段箱涵改建、龍華橋改建，以及輕軌結構主體等工程項目。

因應架設施工圍籬後，車道縮減為兩車道或一快一慢，為降低輕軌二階工程大順路段向東推進施工造成交通影響，交通局已於大順路段沿線採「尖峰時段禁止15噸以上大貨車通行」及「全時段禁止聯結車、砂石車通行」、工區限速30km/hr，並搭配智慧運輸中心CCTV監視、交通警察大隊路口增派義交及警力導引車流改道等措施，提升整體道路服務效率。

捷運局今天新聞稿表示，考量大順一路(博愛路~自由路)南側有百貨商圈及COSTCO賣場，圍籬圍設後恐造成大順一路東行方向交通瓶頸，農曆春節期間調整退縮南側圍籬並增加往東方向1車道，以容納春節採買購物車流量。

另外，大順三路(建國路~中正路)東側有電影院、KTV及其他店面，過年期間人流及車流比平常較多，先以活動式紐澤西護欄圍設，並保留大順路北向轉建國路西向左轉專用道，待連假後再依原規劃方式圍設施工圍籬。

捷運局說明，目前大順路段沿線已於多處路口實施左轉管制措施，僅部分配左轉專用道、專用號誌重要路口可左轉。預計農曆年後2月1日起各左轉路口將陸續關閉各路口左轉時相，屆時大順路沿線車流僅可直行或右轉。

提醒用路人提前或延後以右轉P-turn方式左轉，建議多利用鄰近東西向替代道路(明誠路、同盟路、建工路、十全路、九如路、武廟路、憲政路、鐵道一街）；南北向替代道路（博愛路、自由路、民族路、大昌路、凱旋一路、福德二路）提早改道其他替代路線。（編輯：孫承武）1120119