年節前最後一天上班日 台南2焚化場垃圾逾2千噸

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許多公司行號及家戶於19日春節連假前最後一天上班日大掃除，台南市政府環保局統計，台南當天垃圾暴增，兩座焚化爐單日進場垃圾高達2146公噸。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年1月20日

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（中央社記者張榮祥台南20日電）昨天是農曆春節連假前最後一天上班日，許多公司行號及家戶趕著大掃除；台南市政府環保局統計，台南當天垃圾暴增，兩座焚化爐單日進場垃圾高達2146公噸。

台南市政府環保局今天發布新聞稿指出，許多公司行號和家戶趕在昨天最後一天上班日大掃除，台南兩座焚化廠單日進場垃圾高達2146公噸，相較於上週四1月12日焚化廠進廠垃圾量1384公噸，增加762公噸，增幅55%。

市府環保局長許仁澤表示，台南平日部分垃圾車一晚收運垃圾2趟至3趟，但昨天甚至增加至5趟，也拉長收運時間，讓民眾等候較長。

今天是小年夜，許仁澤說，清潔隊員將依平常時間，加班清運垃圾及資源回收，預估垃圾量和平日相比「只多不少」，各區隊清潔隊員幾乎全數動員加班，盡全力加速清運。（編輯：謝雅竹）1120120