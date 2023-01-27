十四張古厝群異地重組 匠師重現200年前建築風貌

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（中央社記者黃旭昇新北27日電）新北市十四張劉氏古厝群拆遷重組工程持續進行，精雕細琢修復後歷史建物群可望今年5月完工啟用，透過回復剪黏、泥塑及彩繪等傳統技藝、檢修仿作，匠師重現200年前建築風貌。

新北文化局表示，新店區劉氏利記公厝興建於1816年、新店大坪林劉氏文記堂1886年興建，十四張劉氏家廟（啟文堂）興建於1879年，3棟歷史建築群因台北捷運環狀線機廠用地遭徵收拆遷後，2020年於中央新村北側重劃區十四張歷史公園重組。

文化局說，這是北部地區規模最大歷史建築群，也是繼五股「守讓堂」後，新北第2例異地重組歷史建築。

文化局統計，全部工程耗資新台幣2億223餘萬元，截至去年12月23日施工達預定進度約71％。啟文堂在整修斗栱、安裝泥塑，屋脊剪黏及鋪設屋瓦後，目前施作彩繪；文記堂在上架桁木、釘裝椽條，新作廁所牆體後，目前施工白灰面塗仿作、木門窗整修；劉氏利記公厝回組硬體建築完成，剪黏、泥塑及彩繪等修復大致就緒。

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黃天浩建築師事務所監造馬健皓告訴中央社記者，聘傳統匠師蔡欣憬彩繪，剪黏、泥塑採傳統工法，由匠師董添益、郭清波及楊榮元等施作。有些師傅從傳統民宅及閩式廟宇中泥塑作品入門，後來投入古蹟修復剪黏。

文化局說，透過匠師依進度重組修復，歷史建物群可望恢復往日風貌，希望完工後，園區多元利用，讓經濟發展與舊有傳統文化和諧共生，提供當地居民新休憩場所，展現都市環境新風貌。（編輯：李明宗）1120127