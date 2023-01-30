台南回收廚餘製肥料 試種玉米筍成效佳

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（中央社記者楊思瑞台南30日電）台南市政府環保局推廣以回收廚餘製成的自有品牌肥料「尚好肥」，與農民合作栽種玉米筍生長良好，將於2月4日下午舉辦親子採收活動分享成果，並邀民眾體驗農耕日常。

台南市環保局長許仁澤今天透過新聞稿表示，環保局城西廚餘高速發酵廠以生、熟廚餘製成的肥料「尚好肥」，推出以來頗受歡迎，環保局與農民合作試栽植玉米筍，雙方對成果都很滿意，將辦理親子採收活動與民眾分享。

黃姓農民指出，去年10月與其他幾名青農共同在歸仁區面積約1分的農地，使用尚好肥試種生長期較短的小艾玉米筍，目前已成熟，與使用一般肥料的玉米筍相較，使用尚好肥的玉米筍結穗率較高，果實也較碩大，成果令人滿意。

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許仁澤指出，2月4日下午將於歸仁的試栽植田區舉辦「玉米筍採收親子同樂趣」活動，明天上午10時開放網路報名，限額50人，以有5至12歲孩童的家庭優先，1名孩童最多由1名家長陪同，每戶最多錄取4人（至少2名孩童），現場除玉米筍，還有農民贊助的小番茄可以採收。

許仁澤表示，尚好肥散裝品持續以低於一般肥料市價5折銷售，銷售基本單位為500公斤新台幣1500元，依此類推，歡迎有大量需求的市民或農民選購。（編輯：郭諭儒）1120130