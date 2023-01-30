更多編輯台推薦新聞：
統一發票111年11-12月中獎號碼 完整獎號這裡查
生活

統一發票111年11-12月中獎號碼 完整獎號這裡查

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
全文／內閣總辭贈茶葉盼閣員耐高溫泡好茶 蘇貞昌：我來擔待各位留下來
首頁 / 地方

台南回收廚餘製肥料 試種玉米筍成效佳

2023/1/30 12:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南30日電）台南市政府環保局推廣以回收廚餘製成的自有品牌肥料「尚好肥」，與農民合作栽種玉米筍生長良好，將於2月4日下午舉辦親子採收活動分享成果，並邀民眾體驗農耕日常。

台南市環保局長許仁澤今天透過新聞稿表示，環保局城西廚餘高速發酵廠以生、熟廚餘製成的肥料「尚好肥」，推出以來頗受歡迎，環保局與農民合作試栽植玉米筍，雙方對成果都很滿意，將辦理親子採收活動與民眾分享。

黃姓農民指出，去年10月與其他幾名青農共同在歸仁區面積約1分的農地，使用尚好肥試種生長期較短的小艾玉米筍，目前已成熟，與使用一般肥料的玉米筍相較，使用尚好肥的玉米筍結穗率較高，果實也較碩大，成果令人滿意。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

許仁澤指出，2月4日下午將於歸仁的試栽植田區舉辦「玉米筍採收親子同樂趣」活動，明天上午10時開放網路報名，限額50人，以有5至12歲孩童的家庭優先，1名孩童最多由1名家長陪同，每戶最多錄取4人（至少2名孩童），現場除玉米筍，還有農民贊助的小番茄可以採收。

許仁澤表示，尚好肥散裝品持續以低於一般肥料市價5折銷售，銷售基本單位為500公斤新台幣1500元，依此類推，歡迎有大量需求的市民或農民選購。（編輯：郭諭儒）1120130

#許仁澤
#環保局長
#台南市政府環保局
許仁澤
年節前最後一天上班日 台南2焚化場垃圾逾2千噸許仁澤接任台南市政府環保局長 17日宣誓
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族