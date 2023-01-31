疫情停2年 苗縣後龍慈雲宮復辦攻炮城慶元宵

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苗栗縣後龍鎮慈雲宮傳統元宵民俗「攻炮城」因疫情影響已停辦2年，今年將恢復舉行，2月3日起連續3天舉辦相關活動，邀請民眾體驗在地特色無形文化資產。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 112年1月31日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）苗栗縣後龍鎮慈雲宮傳統元宵民俗「攻炮城」因疫情影響停辦2年，今年恢復舉辦，2月3日將展開連續3天活動，提供媽祖金幣及各式家電等獎品，讓民眾體驗在地特色無形文化資產。

苗栗縣政府補助後龍鎮慈雲宮辦理2023攻炮城慶元宵活動，今天在慈雲宮前廣場舉行記者會，縣長鍾東錦、議長李文斌、後龍鎮長謝清輝及多名民代出席，並示範挑戰「攻炮城」為活動宣傳暖身。

「攻炮城」民眾須將炮竹丟擲進懸掛在半空約3公尺高的小城堡並引燃裡面的煙火，視炮城高度提供不同獎項，今年活動除有經慈雲宮媽祖加持的金幣，另有電視機、電冰箱、洗衣機等，歡迎民眾試手氣。

苗栗縣政府文化觀光局表示，「慈雲宮攻炮城」推估最早源自於清朝時期，相傳200餘年前，地方瘟疫肆虐，居民向媽祖祈求庇祐，獲指示於廟前架設炮城，藉由攻炮城來消災解厄；另也有說法為清朝時，漢人移墾苗栗後龍不久，常遭外侮，居民於是架設炮城抵禦，經平定後，慈雲宮為凝聚地方居民團結意識，每年元宵節都舉辦攻炮城的活動。

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文觀局指出，這項民俗演變過程曾中斷多年，民國73年恢復舉辦，至今是後龍地區每年元宵節最具特色的節慶活動，過去稱為「射炮城」，民國98年獲登錄公告為苗栗縣無形文化資產，後經專家學者建議更名為「攻炮城」。

慈雲宮表示，攻炮城慶元宵活動因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，已停辦2年，今年恢復舉辦，自2月3日起連續3天，活動首日的元宵晚會將發送限量兔年DIY小提燈，並邀請社區團體表演及猜燈謎等，4日、5日下午5時起免費發放小提燈各1000個，晚間7時進入重頭戲攻炮城活動。（編輯：張銘坤）1120131