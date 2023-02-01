寵物鴨被拜天公鞭炮聲嚇到逃家 警民合力尋回

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（中央社記者洪學廣高雄1日電）高市薛姓女子飼養一隻「柯爾鴨」，但因農曆正月初九附近鄰居拜天公放鞭炮致鴨子驚嚇飛走。幸旗山警方調閱監視器發現鴨子走在馬路被熱心民眾拾獲帶回家，才讓薛女成功找回。

高雄市政府警察局旗山分局今天新聞稿表示，60多歲美濃區薛女飼養1隻要價上萬的寵物「柯爾鴨」已2年多，平時還會在路上「遛鴨」，不料1月30日時值農曆正月初九天公生，社區到處燃放鞭炮拜神，導致鴨子受驚嚇直接飛越家中柵欄溜上大街，薛女只得慌張報案找尋。

旗山分局中壇派出所長傅鈞詣及警員郭旺霖等人經協助調閱監視器畫面過濾比對，發現鴨子跑到美濃區忠孝路車道上走來走去，幸有熱心民眾擔心鴨子成了車下亡魂，好心騎車帶回安置。

警方經比對車號詢問車主，確認鴨子被安置在鄭姓民眾家中，隨即前往其住處領回，並通知飼主到派出所接回愛鴨，薛女也感謝警方大力協助。

旗山分局呼籲，家中寵物應該掛上名牌、腳環或是植入晶片，並填具、更新正確聯繫資料，一旦寵物不慎走失時，才可以快速聯繫飼主，同時也要多加注意寵物動向，以防寵物走失或跑到馬路發生憾事。（編輯：孫承武）1120201