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新山水庫修管路洩降 台水估5月底前蓄回高水位

2023/2/3 18:05
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（中央社記者曾智怡台北3日電）新山水庫1月監測發現右岸第一取水工下游管路異常滲漏量，台水今天表示，經確認尚不涉及大壩安全，但需洩降水庫水位進行修復，施工期間將落實安全監測，預計5月底前可蓄回高水位。

台灣東北部目前為豐水期，供水負擔較低，台水公司1月3日進行壩體檢視，發現第一取水工（水庫取水塔）管路異常滲漏。

台水公司今天發布新聞稿表示，1月上旬起即逐步洩降庫水，洩降期間庫水仍優先提供新山淨水場使用產水，截至2月2日，水庫水位已洩降至高程49.74公尺（滿水位高程為86公尺）、蓄水量約剩19.86萬噸（滿庫水量約1000萬噸），預計於2月7日至17日趕辦第一取水工攔污柵及管路等更新作業，以確保日後新山水庫運轉安全。

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台水指出，大基隆地區主要水源是由基隆河及貢寮雙溪水系供應，實值東北季風豐水期間，目前這兩條河川流水評估足以供應基隆地區公共所需至5月底，且台水已完成相關供水調配準備，確保工程施工期間民眾用水無虞，請民眾無須擔憂。

台水說明，水庫洩降及工程施工期間，將持續做好相關安全監測，並按排定期程如質如期完成所有工作，2月下旬起全力蓄升新山水庫水量，預計5月底前水庫可蓄至高水位、900萬噸以上，以確保6至9月間大基隆地區民生用水穩定。（編輯：林克倫）1120203

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