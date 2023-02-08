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澎湖3000萬元金靈龜得主出爐 將加碼奉還

2023/2/8 11:01（2/8 11:49 更新）
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澎湖元宵乞龜系列活動，全縣200多座大小宮廟都有傳統的乞龜習俗，市值近新台幣3000萬元的馬公山水上帝廟415兩「金靈龜」，8日凌晨才揭曉，由高雄億大鑽石金飾韋勁宇以6相1陰乞得。（馬公上帝廟提供）中央社 112年2月8日
澎湖元宵乞龜系列活動，全縣200多座大小宮廟都有傳統的乞龜習俗，市值近新台幣3000萬元的馬公山水上帝廟415兩「金靈龜」，8日凌晨才揭曉，由高雄億大鑽石金飾韋勁宇以6相1陰乞得。（馬公上帝廟提供）中央社 112年2月8日
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（中央社澎湖縣8日電）澎湖元宵乞龜習俗活動，最引人注目的馬公山水上帝廟415兩「金靈龜」，今天凌晨揭曉，由高雄億大鑽石金飾韋勁宇乞得，明年將加碼10兩奉還。

澎湖元宵乞龜系列活動，全縣200多座大小宮廟都有傳統的乞龜習俗，自5日一連進行3天，有大金龜和米包龜等各式龜品，開放供民眾乞求，乞龜活動在今天凌晨0時達最高峰。

市值近3000萬元的馬公山水上帝廟415兩「金靈龜」，求人潮排隊擲筊，今天凌晨才揭曉，高雄億大鑽石金飾韋勁宇以6相1陰乞得，明年將還425兩。

另外，馬公山水上帝廟的116兩「花開富貴金靈龜」與68兩「百壽金靈龜」，則由知名演員江泳錡與澎湖在地裕珍食品林筠宸，分別以7相和10相等聖杯完成2連霸與5連霸，明年奉還118兩和72兩，唯一6萬元的美金龜，亦由澎湖高景辰在最後PK賽中以3相獲得蟬聯，完成2連霸，3兩金則由高培森以9相乞得，明年奉還3兩6錢。

澎湖湖西龍門觀音宮最大的3萬1000斤「米包龜」，則由澎湖旅北呂瑞進以4相乞得3度物「龜」原主，坐穩米包龜王龜主，明年以加心願方式奉還，重量可望再創新高，所有白米近期將擇日龜化後，分送轄內社區與弱勢團體等單位，分享大米龜的福分（編輯：黃世雅））1120208

澎湖元宵乞龜系列活動，全縣200多座大小宮廟都有傳統的乞龜習俗，湖西龍門觀音宮最大的3萬1000斤「米包龜」，由澎湖旅北呂瑞進以4相乞得3度物「龜」原主，坐穩米包龜王龜主。中央社 112年2月8日
澎湖元宵乞龜系列活動，全縣200多座大小宮廟都有傳統的乞龜習俗，湖西龍門觀音宮最大的3萬1000斤「米包龜」，由澎湖旅北呂瑞進以4相乞得3度物「龜」原主，坐穩米包龜王龜主。中央社 112年2月8日
#澎湖縣
#韋勁宇
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