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北市公布3副發言人 年紀最輕僅24歲

2023/2/8 13:55（2/8 15:11 更新）
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北市府8日公布3名副發言人，包含資深媒體人徐政璿（左）、前國民黨青年團執行長蕭羽耘（中）、前新北市政府副發言人蔡畹鎣（右）。（圖取自台北市政府網頁gov.taipei）
北市府8日公布3名副發言人，包含資深媒體人徐政璿（左）、前國民黨青年團執行長蕭羽耘（中）、前新北市政府副發言人蔡畹鎣（右）。（圖取自台北市政府網頁gov.taipei）
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（中央社記者陳怡璇台北8日電）北市府今天公布3名副發言人，包含資深媒體人徐政璿、前新北市政府副發言人蔡畹鎣、前國民黨青年團執行長蕭羽耘。其中蕭羽耘僅24歲，為北市府發言體系中最年輕。

台北市政府今天以新聞稿方式公布發言體系，除了發言人羅旺哲外再新增3名副發言人，分別為資深媒體人徐政璿、前新北市政府副發言人蔡畹鎣、前國民黨青年團執行長蕭羽耘。

北市府指出，目標是打造「服務型」政府，延攬優秀的年輕新血加入，強化市府對外溝通、促進市政推動。

北市府指出，徐政璿今年30歲，政治大學國家發展研究所畢業，為資深媒體人，曾經跑過行政院、立法院、台北市政府、新北市政府等單位，曾任職於電動車公司，不僅有多年媒體資歷，也具備產業界經驗。

而蔡畹鎣今年27歲，世新大學口語傳播學系畢業，曾任新北市府副發言人，熟悉媒體事務、新聞論述及記者會、活動等主持工作。

蕭羽耘今年24歲，世新大學新聞系畢業，曾任醫藥記者、新聞編輯、國民黨青年團執行長，熟稔新聞論述、活動企劃及青年組織培育。（編輯：張銘坤）1120208

#蕭羽耘
#蔡畹鎣
#徐政璿
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