桃園國中小營養午餐免費 發放幼兒園大班助學金

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（中央社記者葉臻桃園8日電）桃園市長張善政今天宣布，自111學年度第2學期起，實施國中小免費營養午餐政策，並發放5歲公私立幼兒園大班教育助學金，助學金明天起匯入家長帳戶，預計13日前完成撥款。

張善政上午主持市政會議時表示，公私立國中小學童免費營養午餐政策，將補助每餐上限新台幣45元；公私立幼兒園大班幼兒教育助學金政策，補助每名幼兒園大班生一學期4500元、一學年9000元，私幼則比照公幼額度。

桃園市政府教育局表示，桃園市公私立幼兒園大班幼兒教育助學金，補助設籍桃園市且就讀桃園市合法立案教保服務機構的學齡滿5歲至入國民小學前幼兒，每人每學期限補助1次，補助經費由幼兒園協助申請並由教育局撥款，明天起陸續匯入學童家長帳戶，先匯款一學期4500元，預定在2月13日前完成撥款。

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教育局也說，桃園市公私立國中小免費營養午餐政策，自111學年度第2學期、2月13日起實施，所需經費預估約15億元，可嘉惠19萬5000多名學生。

教育局表示，另配合免費午餐政策，同步補助公私立國中小導師每月300元午餐指導費，所需經費約1272萬元。此外，考量午餐政策補助一致性，今年度原桃園機場回饋金、台電促協金補助的公立國中小學生午餐費，一併由市府經費支應，原回饋金可回歸該區自行運用。（編輯：李錫璋）1120208