高市試辦校園免費供生理用品 企業2年捐逾54萬片

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高雄市教育局推動「月保安康」試辦計畫，在國中小校園設置Moon Care置物櫃，免費提供生理用品供學生取用，並持續透過多元面向教導，營造健康安全的友善校園環境。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 112年2月9日

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（中央社記者曾以寧高雄9日電）高市教育局推動「月保安康」試辦計畫，在國中小校園設置Moon Care置物櫃，免費提供生理用品供學生取用，企業連續2年共捐54萬4000片，讓弱勢學生不再為生理期擔憂。

為消弭月經貧窮現象，高雄市政府提供弱勢家庭至社會局實物銀行或衛生所領取生理用品管道；教育局也自去年起與艾多美公司合作，先後於5所國中、10所國小推動「高雄市實施月保安康（Moon Care）生理用品試辦計畫」。

計畫由企業捐贈生理用品、教育局提供Moon Care置物櫃，讓學校在女生廁所等學生易取處，設置物櫃、放入生理用品，並同步配發到班級教室與健康中心，供學生領用，照顧學子生理衛生需求。

教育局今天發布新聞稿表示，試辦計畫延續到今年，艾多美股份有限公司秉持回饋社會、照護學生健康信念，持續以實際行動支持計畫，累計到今年，共已捐贈高雄市校園生理用品達54萬4000片。

教育局指出，目前試辦的各所學校中，以國中領用的比較多，且合作企業非常樂意幫忙，與教育局保持緊密聯繫，確保各學校生理用品數量足夠，讓有需要的學生都及時取用。

此外，教育局也持續透過多元面向教導，落實月經平權，將月經教育納入性平教育一環，教導學生認識身體，盼讓學生將經期當作一段正常、自在的歷程，營造健康安全的友善校園環境。

教育局長謝文斌表示，教育局持續協助學校強化月經教育，教導學生主動表達需求並愛護自我身體，同時透過研習或宣導，隨時關懷弱勢學生，奠定國民健康基礎與關懷學生健康成長教育目標。（編輯：卞金峰）1120209