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新竹縣75歲以上長者接種疫苗 可獲500元商品禮券

2023/2/10 16:15
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（中央社記者郭宣彣新竹縣10日電）新竹縣政府今天宣布，鼓勵竹縣75歲以上長者完成接種第一劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，從2月13日起至3月13日在13鄉鎮市衛生所完成的長者，可獲500元商品禮券。

新竹縣政府發布新聞稿指出，因應變異株疫情衝擊等，目前新竹縣75歲以上長者還有約7300人未曾接種過COVID-19疫苗，除提醒除落實防疫措施外，也鼓勵長者接種疫苗才可降低因染病導致重症及死亡風險。

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縣府表示，從2月13日起至3月13日止，凡設籍竹縣的75歲以上長者，在13鄉鎮市衛生所接種第1劑COVID-19疫苗接種，可獲得500元商品禮券，數量有限送完為止。

衛生局表示，此外，未完整接種4劑疫苗的民眾也應完整接種疫苗增加保護力，從2月13日起至3月13日，針對50歲（62年次）以上設籍竹縣民眾，在13鄉鎮市衛生所完成接種COVID-19疫苗「第2次追加劑」者，同樣發送500元商品禮券，限量送完為止。（編輯：方沛清）1120210

#新竹縣
#新竹縣政府
#衛生局
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