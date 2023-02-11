日本盛岡市長拜會徐榛蔚 雙方盼深化觀光等合作

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（中央社記者盧太城花蓮縣11日電）日本盛岡市長谷藤裕明今拜會花蓮縣長徐榛蔚，雙方盼深化觀光、農業以及文化的合作，增進盛岡市與花蓮的友好情誼。

花蓮縣政府今天發布新聞稿表示，由谷藤裕明率領的日本盛岡市參訪團今日拜會徐榛蔚，花蓮在國門解封後首次迎來日本盛岡市的參訪團，雙方於會中暢談觀光、農業以及文化等各方面政策發展。

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徐榛蔚致詞提到，盛岡市與花蓮自2002年首次交流至今已有21年，共同建立深厚的情誼，而文化底蘊深厚的盛岡市一直是花蓮學習榜樣，期盼雙方在觀光、農業及文化等各方面持續深化交流。

谷藤裕明表示，近期數位旅遊平台Booking.com公布2023年「全球最好客城市」中，花蓮獲得第2名的好評，而美國紐約時報日前也公布2023年最值得去的52個地方，盛岡市也是名列第2位，相信藉由此次的深度交流，雙方彼此能夠朝更好的方向發展。（編輯：謝雅竹）1120211