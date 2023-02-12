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嘉市全額補助國中小教科書 減輕家長負擔

2023/2/12 15:44（2/12 17:06 更新）
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嘉義市政府今年編列新台幣4000萬元經費全面補助公私立國中小教科書費用，獲議會支持，減輕家長負擔。（嘉義市政府提供）中央社記者姜宜菁傳真 112年2月12日
嘉義市政府今年編列新台幣4000萬元經費全面補助公私立國中小教科書費用，獲議會支持，減輕家長負擔。（嘉義市政府提供）中央社記者姜宜菁傳真 112年2月12日
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（中央社記者姜宜菁嘉義市12日電）隨著物價飛漲，教科書經費也逐年增長，嘉義市府今年增加預算，編列4000萬元經費全面補助公私立國中小教科書費用，也獲議會支持，給孩子最暖心的開學禮物，減輕家長負擔。

嘉義市府今天發布新聞稿指出，嘉義市十大旗艦計畫中提出的「教育新世代」，藉由發揮嘉義市教育強項，培養出影響未來的人才，在教育上挹注大量資源。

嘉義市長黃敏惠表示，為嘉惠嘉義市國中小學的學子們，也為減輕家長們的負擔，嘉義市政府早在97學年度開始，便已自籌預算全面補助購買嘉義市國中小學學生教科書，且公私立國中小學生皆受益。

嘉義市府去年編列新台幣2700萬元，但考量近年來紙價上漲、人事成本等因素，今年增加預算編列4000萬元，嘉義市議會全力支持，讓家長們不必繳納書籍費。

嘉義市教育處長林立生說，為響應環保政策，藝能及活動科目教科書採每2年補助1次，倡導永續循環理念，重覆使用1次，希望教導學生惜物愛物，並從小養成做筆記的好習慣。

嘉義市教育處以這學期舉例，因各校教科書使用版本不同，每名國中學生家長可省下約1500元，國小約1000元，對家裡有2名以上的就學學生、經濟負擔較重的家庭而言更是一項利多。（編輯：郭諭儒）1120212

嘉義市政府今年增加預算，編列新台幣4000萬元經費全面補助公私立國中小教科書費用，也獲議會支持，讓家長不必繳納書籍費，減輕負擔。（嘉義市政府提供）中央社記者姜宜菁傳真 112年2月12日
嘉義市政府今年增加預算，編列新台幣4000萬元經費全面補助公私立國中小教科書費用，也獲議會支持，讓家長不必繳納書籍費，減輕負擔。（嘉義市政府提供）中央社記者姜宜菁傳真 112年2月12日
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