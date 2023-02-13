八里蓋簡易棒球場遭質疑設備不佳 新北：符合標準

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八里地區偏遠，學子常需遠途通勤到外地讀高中職，地方盼設完全中學，但市府卻在「文中用地」蓋了簡易棒球場（圖）引在地關切。（新北教育局提供）中央社記者王鴻國傳真 112年2月13日

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（中央社記者王鴻國新北13日電）新北市政府遭外界質疑，在八里的學校預定地花費新台幣1900萬元蓋設備不佳的棒球場。教育局表示，用閒置土地興建符合標準及地方需求的簡易棒球場，並定期清潔維護。

鏡周刊報導，10年前新北市政府進行台北港重劃案時，規劃「文中學校用地」作為八里國中新校地，但教育局卻花了新台幣1900萬元蓋1座設備不佳的棒球場，讓遷校計畫變得遙遙無期。

教育局表示，八里地區無棒球場場地，為提供八里地區學生棒球隊、社區民眾使用，才會採「活化閒置用地」方式，在學校預定地設置符合標準的簡易棒球場，場內設有牛棚及休息區。

教育局表示，球場由八里國中負責管理，會定期請廠商進行場地除草、休息區、洗手間等清潔維護工作，球場設施、設備定期安排檢修。現場設有貨櫃屋，除作為裁判、選手休息空間，部分作為工具室以放置除草機、修繕器具及清潔用品。

八里國中校長詹志偉對中央社記者表示，棒球場是地方重要設施，常舉辦比賽等活動，教育局每年也撥交60萬餘元代管費，由校方定期請人清潔、維修及除草，目前有八里國中及2所國小棒球隊使用，已要求球隊使用後應維持場地基本清潔。

至於遭批用設備不佳球場占校地的質疑，詹志偉表示，八里國中雖位山坡地，但全校可容納21班，目前僅有15班，暫無遷校計畫。

民進黨新北市議會黨團總召鄭宇恩表示，這不是球場存廢問題，而是地方不僅有簡易棒球場的需求，更有設置完全中學的期待，因為八里地區偏遠，學子常要一早搭公車，辛苦通勤到外地就讀高中職，因此，地方9成以上民意都期待八里國中能遷校到學校預定用地並改設完全中學。

詹志偉表示，八里的國中畢業生多就讀鄰近林口、淡水及蘆洲、三重等地高中職，未來是否有遷校及設置完全中學需求，基於少子化及設校經費龐大等因素，將由教育局進行評估。

關於八里地區是否成立完全中學的議題，教育局表示，評估八里地區學齡人口數仍呈下降趨勢，且皆於容納量範圍內，推估至少於民國118年以前，暫無設校需求，但仍待整體可行性評估。另將補助八里國中交通車經費，以協助改善通學需求。（編輯：方沛清）1120213