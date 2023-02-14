西洋情人節 高雄壽山動物園特製蔬果花束加菜

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）今天是西洋情人節，高雄壽山動物園準備特製蔬果花束給動物們加菜。高雄市觀光局表示，特製蔬果花束除了可增加動物的食材豐富性，也讓動物藉機展露對同伴的愛意。

觀光局長高閔琳表示，壽山動物園在特殊節日會幫動物準備小點心，今天西洋情人節準備特製蔬果花束，動物們不僅開心享用，也不忘跟同伴分享。

高雄市觀光局今天新聞稿表示，壽山動物園內種植有原產於非洲的火焰木，目前正值花期，園方人員發揮巧思，將花朵形狀類似鬱金香的火焰木花朵製作成花束，提供給動物享用。

黑猩猩「莉忠」率先找到園方準備的火焰木花束，嚐了一口後發現另一頭還有鑲上芭蕉、金棗、蜜棗和蘋果的花椰菜，快速走過去拿起來食用，甚至也不忘跟室友「美珍」及「曼華」分享。美珍和曼華看到還先端詳一番後才開始吃。

紅毛猩猩「咪咪」的花束則由花椰菜、韭菜花、四季豆、蜜棗及胡蘿蔔組成，室友「阿宏」拿到火焰木花想送給咪咪，但咪咪卻手握蔬果花束轉身離開，並在一旁研究沒見過的韭菜花，似乎不給阿宏機會。

園區內阿嬤級的台灣黑熊「瑪莉」收到園方特製的營養花束，先吃光最愛的水煮蛋和小塊肉，接著才慢慢品嚐其他蔬果。

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保育員也為灰鸚鵡「小灰」、黃腹藍琉璃金剛鸚鵡「BOSS」和「老闆」準備以園區裡的蒲葵硬葉包裝的辣椒花束，因辣椒富含有維他命C、維他命E，還有花青素、辣椒素等，可補充身體所需的維生素，而鸚鵡對辣味無感，能大口吃。

壽山動物園表示，民眾如要到動物園參觀，因動物園停車空間有限，建議在高雄車站或捷運鹽埕埔站搭56號公車到動物園，搭乘輕軌到文武聖殿站也可轉乘56號公車。另現場售票名額有限，可先到官網購票平台預購。（編輯：謝雅竹）1120214