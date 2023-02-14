台灣燈會3000志工臥虎藏龍 北市社會局贈驚喜巧克力

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為了感謝台灣燈會志工的辛勞付出，北市社會局長姚淑文（前左4）2月14日晚間快閃到各志工站，致贈巧克力及甜甜圈優惠券，志工大呼驚喜。（社會局提供） 中央社記者陳怡璇傳真 112年2月14日

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（中央社記者陳怡璇台北14日電）北市社會局表示，2023台灣燈會，3000名身穿黃背心志工為一大助力，有銀髮族、夫妻檔，還有23年前就當過志工的資深前輩，局長姚淑文在今天情人節快閃送巧克力給驚喜。

社會局發布新聞稿表示，在台灣燈會各展區中，除了亮眼花燈作品，還有一群帶著活力熱情、運用巧思創意，穿梭在人群中提供貼心服務的團隊，就是3000名穿著黃色背心的燈會志工。

姚淑文特地選在今天情人節，快閃到各志工站送巧克力及甜甜圈優惠券，和志工們在燈會中共度另類情人節。

社會局指出，志工們個個臥虎藏龍，光展區的銀髮志工郭雅琴曾投入世大運志工服務，總能激勵團隊服務士氣，也是新手志工的最佳導引員；未來展區的陳冠廷與太太一起投入燈會志工服務，雖是第一次加入大型活動服務，但運用同理心主動扮演溝通橋梁，及時反映動線等問題，優化燈會活動品質。

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社會局表示，其中還有23年前燈會在台北舉辦時就當過志工的資深前輩陳宗仁，這次「回鍋」中央展區擔任攝影志工，能再次參與見證歷史，他覺得很有意義。

姚淑文說，燈會志工就像遍布各展區的溫暖光芒，穿梭在人群中提供客服、活動引導、庶務等各項服務，還有人會主動裝扮或大方分享拍照熱點等，把遊客當自家人；期待燈會志工樂在服務的精神能持續擴散、傳遞，讓北市持續展現幸福友善的軟實力。（編輯：陳仁華）1120214