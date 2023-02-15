呂坤和回任金門縣文化局長 深感責任重大

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金門縣政府15日發布人事命令，其中，文化局長由呂坤和（圖）回任。圖為呂坤和2021年12月在文化局舉辦版畫展。中央社記者黃慧敏攝 112年2月15日

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（中央社記者黃慧敏金門縣15日電）金門縣政府今天發布第3波人事命令，新任主官共8人；其中，文化局長由陳福海首次任內的文化局長呂坤和回任。呂坤和表示，未來責任重大。

縣府人事處發布新聞指出，68歲的呂坤和，國立台灣師範大學美術學系博士，曾在台南市和新北市多所中小學擔任教師、台師大美術系兼任助理教授、私立中國科技大學視覺傳達設計系專任助理教授。

呂坤和在2014年至2018年，陳福海首任縣長任內擔任文化局長。當時陳福海特地從台灣延攬呂坤和返鄉，主掌金門文化事業，擘劃多項文化新舉，獲得文化界肯定，陳福海借重他的長才，邀他回任。

呂坤和告訴中央社記者，再次出任文化局長，深感責任重大，誠惶誠恐，一定更加努力，不負縣長託付。

今天這波人事調動是陳福海再次擔任縣長後的第3波人事令，布達暨交接典禮明天在縣府1樓多媒體簡報室舉行。

其他縣府新任主官為，教育處長由孫麗琪升任。孫麗琪現年53歲，國立金門大學閩南文化研究所碩士，曾任烈嶼鄉卓環國小、金湖鎮開瑄國小、金城鎮中正國小等校教師，以及開瑄國小和金城鎮古城國小校長等職務。

稅務局長由陳國庭出任。49歲的陳國庭畢業於國立中央大學財務管理學系畢業，曾任財政部台灣省北區國稅局稅務員、金門縣府財政處課員、科長和副處長、縣稅務局副局長等職務。

林務所長由鄭向廷升任，鄭向廷37歲，國立台灣大學森林環境暨資源學系碩士，曾任行政院農業委員會林務局技士、金門縣林務所技正、縣府建設處農林科科長等職。

此外，動植物防疫所長由56歲畜產試驗所長林政道出任，52歲水產試驗所科長李佳發升任畜試所長；養護工程所長由53歲胡家睿出任，金湖鎮戶政事務所主任由55歲蔡明輝出任。

除了前述新任主官外，原教育處長黃雅芬及文化局長許績鑫調任縣府參議，秘書魏志成調任稅務局副局長、原養護工程所所長王建貿調任港務處副處長。（編輯：黃世雅）1120215