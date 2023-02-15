台灣國際蘭展3月台南登場 市府推抽獎送門票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南15日電）2023台灣國際蘭展將於3月4日登場，今年展期增加為16天，台南市政府觀光旅遊局推出暖身行銷抽獎活動，將抽出50人各贈送2張蘭展門票，邀民眾結伴看展。

台南市觀光旅遊局代理局長林國華今天透過新聞稿表示，觀旅局不久前配合西洋情人節檔期，推薦11條情人浪漫告白旅遊路線，2023台灣國際蘭展緊接著將在後壁區台灣蘭花生物科技園區開展，剛告白成功的情侶或登記結婚的佳偶們，可以安排時間前往看展，幫助感情持續升溫。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林國華指出，蘭展推出首波宣傳活動，明天起至19日透過台南旅遊臉書（Facebook）粉絲團，民眾可至指定貼文下方按讚留言#2023台灣國際蘭展，並標記2名好友參加限量門票抽獎，將抽出50名中獎人，每人可獲2張台灣國際蘭展門票。

林國華表示，觀旅局也結合蘭展主辦單位，在2月25日至3月2日推出拍照打卡送限量門票活動，只要在觀旅局轄下11處旅遊服務中心設置的蘭展宣傳立牌拍照，上傳社群平台並打卡，就能當場獲得限量蘭展門票（送完為止），後續還將推出國際蘭展加住宿台南配套好康活動。（編輯：郭諭儒）1120215