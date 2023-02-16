基隆市府規劃發弱勢染疫津貼 綠營要求做好做滿

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基隆市政府規劃發放低收與中低收入戶染疫關懷津貼，市議會民進黨團總召鄭文婷（前左2）16日表示，市長謝國樑只做對1%，請把選舉時提出政見做好做滿，津貼不要只發給低收與中低收入戶確診者，應發給所有確診市民。中央社記者王朝鈺攝 112年2月16日

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（中央社記者王朝鈺基隆16日電）基隆市政府規劃發放低收與中低收入戶染疫關懷津貼每人新台幣1萬元，民進黨要求市長謝國樑兌現選舉承諾「做好做滿」，應發給所有確診市民，不要「講甲規畚箕，做無一湯匙」。

基隆市議會民進黨團總召鄭文婷今天在記者會表示，謝國樑只做對1%，請把選舉時提出的政見做好做滿，津貼不要只發給低收與中低收入戶確診者，應發給所有確診市民。

市議員陳宜表示，根據資料，基隆市逾17.5萬人染疫，依謝國樑的政見，這些人都可以領到津貼，不該只針對低收與中低收入戶染疫者發放津貼，希望謝國樑說到做到。

市議員張之豪說，謝國樑的承諾就是染疫者可領1萬元，沒有人要求謝國樑這麼做，是他在選舉時提出的政見，講出的話就要落實，這是做人的基本，也是責任政治的根本，現在又提出申請條件，這就叫做跳票。

市議員張顥瀚說，市府提出規劃和謝國樑在選舉政見落差太大，要求謝國樑履行承諾不該打折。

市議員施偉政指出，謝國樑在選舉時提出這項政見，藉以吸引並利用大家在最脆弱時而得到政治紅利，鄭重呼籲謝國樑落實選舉諾言。市議員吳驊珈說，市府雖已提出規劃，但與全面發放給確診市民是2件事，不要「講甲規畚箕，做無一湯匙」，意思即為「講了一大堆，做不到一丁點兒」。

此外，基隆市議會議長童子瑋接受媒體訪問表示，尊重市府編列預算權力，也感謝市府關心中低收入戶，希望市府在不影響財政狀況下審慎編列預算並與議會溝通。

市府社會處長楊玉欣今天在記者會表示，基隆市低收與中低收入戶民眾只要在民國109年1月1日到去年12月31日曾染疫，且衛政查有確診紀錄者，每人核發1萬元，申請期限到今年12月15日止，申請人可到戶籍所在地區公所填寫申請表、檢附確診者郵局存摺影本，向里幹事或里長提出申請，經區公所複審通過後核發。

楊玉欣說，市府將提出追加預算，期盼議會支持，若順利最快7月實施。

謝國樑在選舉時主張，入主市府後將發放「染疫慰問金」每人1萬元，首批將以18歲以上公、勞保者、家庭經濟支柱優先發放，若因染疫死亡，他認為應補償30萬元，其中由政府補償20萬元，並從民間募資10萬元。（編輯：方沛清）1120216