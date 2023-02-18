全國布農族射耳祭延至10月 族人批背離傳統

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（中央社記者盧太城台東縣18日電）全國布農族射耳祭暨競技運動會延至10月舉行，族人批背離傳統射耳祭在4至5月間舉行意義。承辦的海端鄉公所表示，因考量要讓活動爭取最大獲益和爭取更多籌備時間。

今年的全國布農族射耳祭暨競技運動會今年由台東縣海端鄉公所主辦，海端鄉公所在春節前舉辦多次籌備會，決定傳統在4至5月間舉辦的時間延至10月4日至6日。

消息發布後，引起部分布農族人譁然，海端鄉公所日前在臉書「Haitutuan海端鄉公所」粉絲專頁提出說明。

海端鄉公所表示，海端鄉歷經莫拉克風災，南橫公路中斷近13年，產業、文化、交通發展受到極大限制，加上疫情衝擊，可謂雪上加霜，去年初南橫公路恢復通車，海端鄉發展顯露曙光，今年回到海端鄉主辦的「全布農運」可以是一個契機，用以來推動軟、硬體提升的機會。

海端鄉公所表示，籌備會於110年底即開始推動相關場館檢討並提出改善方案，但推動歷程遭遇不少挑戰，疫情影響仍在、尤其去年918地震，海端鄉屬於受災區，公所必須優先投入救災工作，導致「全布農運」籌備工作受到延遲。

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籌備會議經過多次研議，考量將賽事活動所延伸的最大獲益留在海端鄉，大會提議將辦理時間做調整至10月4日至6日，連結雙十連假促進地方休閒觀光利益，同時爭取更多籌備的時間。

不過許多族人紛紛留言批評將布農族傳統射耳祭的時間延至10月背離祭儀的神聖。有族人說「布農族的傳統不能改變的，4至5月為射耳祭是嚴謹神聖的，是我們布農族的盛大祭儀」、「為了促進觀光賺取利益完完全全已經違反了布農日的意義」，也有人建議將射耳祭和競技運動會分開。（編輯：謝雅竹）1120218