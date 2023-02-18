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嘉義調整減壓供水 市府籲民眾節約用水共同抗旱

2023/2/18 16:44
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（中央社記者黃國芳嘉義市18日電）經濟部決定自3月1日起嘉義地區調整為減壓供水黃燈，嘉義市政府表示，加強宣導使用回收水，使用在道路清洗、植栽澆灌等用途，並呼籲民眾務必節約用水，共同抗乾旱。

經濟部長王美花今天親自主持旱災經濟部災害緊急應變小組第3次工作會報，考量南部水情相對嚴峻且中央氣象局預報未來1季降雨偏少機率高，經濟部決定自3月1日起嘉義地區調整為減壓供水黃燈、台南地區調整為減量供水橙燈，逐步加大節水力道。

嘉義市政府表示，今年2月初，蘭潭、仁義潭水庫的蓄水率不足4成5，市長黃敏惠立即責成市府團隊重視，部署各項節水作為。除蘭潭噴泉自2月3日起停止展演外，市區道路植栽均採用水資中心的回收水澆灌。

嘉義市政府工務處表示，水資源回收中心開放提供回收水免費供民眾作為灑水、沖洗及澆灌等不接觸人體的用途。市府建設處指出，目前嘉義市公園的噴水池均採用循環水，將視水情停止噴水。

黃敏惠也透過臉書（Facebook）提供民眾生活上的節水方法，以擦車代替洗車、洗澡改採淋浴、洗手搓香皂時先關水等，呼籲民眾落實節水措施從生活做起。

根據水利署南區水資源局資料顯示，截至今天下午2時止，蘭潭蓄水量403萬立方公尺，有效蓄水率43.61%、仁義潭829萬立方公尺，有效蓄水率為33.37%。

台灣自來水公司第五區管理處呼籲民眾養成良好的節水習慣，包括刷牙使用漱口杯、洗臉以盆槽代替水流沖洗、澆花以洗米及洗菜水代替、馬桶改用省水二段式等。（編輯：謝雅竹）1120218

#黃敏惠
#嘉義市政府工務處
#嘉義市
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