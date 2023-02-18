花蓮農改場助農友以無人機播種蕎麥 增產又省工

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農委會花蓮區農改場近期協助花蓮縣玉里鎮蕎麥農友以無人機播種取代人工播種，工時從1小時大幅縮短為15分鐘，不僅更精準均勻，亦可省下翻耕成本、減少田區雜草，避免種子被鳥類啄食等。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 112年2月18日

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（中央社記者張祈花蓮縣18日電）農委會花蓮區農改場協助玉里鎮蕎麥農友以無人機播種取代人工播種，工時從1小時縮短為15分鐘，首批近日收成，產量提升約6成，農改場盼推廣運用，解決缺工問題。

花蓮農改場作物改良課長葉育哲接受媒體聯訪指出，花蓮玉里鎮蕎麥種植面積約655公頃，高居全國第一，過去人工背著肥料桶撒種，每公頃需1小時，且蕎麥和水稻輪種，需等農友收成、打地後才能播種。

葉育哲指出，無人機播種可在水稻還沒收割前就播種，且更精準均勻，待水稻收割後，稻桿切碎覆蓋田區，不僅省下每公頃新台幣6000元翻耕成本，還能減少田區雜草，避免種子被鳥類啄食等問題。

首批無人機播種的蕎麥近日收成，農友統計，人工播種每公頃產量約在1000至1200公斤，無人機播種每公頃產量提升到1800公斤。

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葉育哲指出，農委會推動智慧科技開發省工農機具，花蓮農改場共有15人取得無人機專業證照，目前已建立蕎麥應用無人機省工撒種技術，未來會持續推廣，擴大應用範圍。

玉里鎮雜糧產銷班長謝銘鍵說，農業缺工問題嚴重，且多為老農，人工播種要背著40公斤重裝備，對農民腰、腿都是負擔，容易產生職業傷害，被迫提早退休，加深缺工問題，改採無人機播種，省工又能增加收成，達到雙贏。（編輯：郭諭儒）1120218