民團籲改善行人路權 高市府：致力提升交通觀念

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高雄市民間團體20日齊聚捷運凹仔底站，呼籲高雄市政府將交通罰鍰專款專用，改善行人路權。（林于凱提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年2月20日

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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）保障行人路權，高雄市民間團體今天呼籲市府今年度交通罰鍰，至少提撥3％專款用於改善行人安全。交通局表示，爭取中央預算建構人行設施，並致力提升「行人優先」交通觀念。

高雄市行人路權促進會、台灣小金魚親子共學協會等民間團體，今天齊聚捷運凹仔底站，呼籲高市府將交通罰鍰專款專用，改善行人路權。

高雄市行人路權促進會理事長林于凱表示，高市府編列在行人路權改善的經費偏低，除了今年編列的新台幣1.1億元相關預算，今年度的交通罰鍰歲入，也需至少提撥3％專款專用於改善行人安全。

台灣小金魚親子共學協會創辦人吳亭君說，以凹仔底站二號出口往大順路方向為例，目前的人行道環境狹小到輪椅過不去，且整段人行道破碎難走，騎樓堆滿雜物，有時得走到車道上，非常危險。

高雄市交通局回應，全力爭取中央預算建構人行設施，並透過教育、宣導、執法手段，提升「行人優先」交通觀念。今年不僅編列1.1億元預算用於改善行人安全，還有其他預算也會用於闢建行人專用道、無障礙設施等。

交通局指出，高雄市長陳其邁上任至今已改善完成人行環境長度約1萬公尺，今年預計再2500公尺；並陸續完成13所校園通學步道改善，今年將加倍申請營建署補助。未來所有新闢道路、重劃區道路，均將人行道納入基本設施。

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機車退出人行道方面，民國101年起陸續完成5大商圈、20所大專院校、14所教學醫院周邊機車退出人行道措施；近5年配合10大重要幹道、15所市立學校人行環境改善工程同步執行機車退出人行道，共計長度3萬4840公尺。

截至目前為止，高雄市共設置38處行人專用時相路口、294處行人早開時相，以保護行人穿越路口安全，並會持續增設。交通局表示，未來將與行人路權團體建立聯繫管道，多方向公私合作、一起改變高雄交通文化。（編輯：郭諭儒）1120220