議員指燈會祈福卡有詛咒文 北市府宣導防校園霸凌

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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北21日電）台北市議員許淑華指出，有小學生疑在台灣燈會燈區祈福卡片寫詛咒文，提到在校被欺負，雖國小查無此學生，要求落實校園防霸凌宣導；北市教育局今天表示，會執行宣導政策。

民進黨台北市議員許淑華透過臉書（Facebook）指出，台灣燈會落幕，「光源台北」燈區先前提供祈福卡片讓賞燈遊客寫下心願，民眾發現，其中1張祈福卡片有詛咒文字。

她說，祈福卡片的詛咒文是注音加文字，提到希望某人的家人出意外，並透露在校被欺負，經詢問北市教育局是否有此事，校方回應查無此學生。

許淑華指出，校方雖未找到此名同學，可能是寫卡片的人不敢寫清楚，以免事件爆發後又被欺負，這恐變為隱藏個案，是否也意味北市教育局對防霸凌的宣傳不夠？

她表示，向北市府調閱國小校園霸凌案，經統計，去年9月6件、10月8件、11月12件、12月11件，今年1月到2月各4案，數字攀升，雖相關單位都有介入調查，但仍要求落實辦理校園防霸凌宣導，並主動關懷國中小學生的校園生活。

台北市教育局回應，觀賞台灣花燈的民眾來自各地，因祈福卡片的資訊不完整，很難確定是就讀台北市的學生，昨天上午看到社群網站貼文，就通知學校調查了解。

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教育局指出，學校回報無此同學，仍要求針對友善校園政策進行通案性宣導，且要提醒學生，遇不當對待可向同學、老師或學務處反映，尋求協助。

教育局表示，依教育部的友善校園週實施計畫，友善校園政策是以學生為中心、學校為本位，強調關懷、同理等，有性別平等教育、人權教育、防霸凌等內容，友善校園政策發展包含任何教育活動及輔導管教措施。（編輯：張銘坤）1120221