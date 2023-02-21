228連假將至 高市交通局公布車流與路況預測

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）228連假將至，高雄市交通局今天公布車流預測，連假首日25日市區幹道流量較高，26、27日熱門景點包含駁二、旗津、壽山動物園等周邊流量約較一般假日增加10%。

交通局今天新聞稿表示，依據過往數據整理今年228和平紀念日連續假期25日至28日的車流預測，連假第1天25日將出現返鄉車潮，市區幹道流量較高。

此外，高速公路周邊幹道車多時段，包括東向往國道方向，每天上午10時至12時及下午3時至7時；西向往市區方向，每天上午10時至12時及下午4時至8時。

旅遊高峰則為連假第2、3天的26、27日，熱門景點包含駁二、旗津、壽山動物園等周邊流量約較一般假日增加10%。

交通局預估各景點熱門旅遊時段，包括壽山動物園每天上午10時至12時及下午2時至5時。駁二、西子灣、旗津每天下午2時至8時。旗山、美濃每天上午11時至12時及下午3時至6時。

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佛光山、佛陀紀念館每天上午10時至12時及下午5時至8時。市區大型購物中心如義大、巨蛋、夢時代、義享天地等，則為每天上午11時至下午7時最熱門。

交通局表示，熱門觀光景點周邊停車空間易滿場，為避免塞車、停車問題，建議連假期間多利用公共運輸。也可利用「高雄市即時交通資訊網https://traffic.tbkc.gov.tw/」查詢連假期間市區路況，提前了解各地交通疏導措施。（編輯：謝雅竹）1120221