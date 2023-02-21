土地公慶生 新北逾300年力行福德宮公仔跳舞吸睛

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為慶祝土地公誕辰，位於新北市中和區的力行福德宮21日舉辦祝壽大典，出動6尊比人稍高的土地公公仔跳舞，吸引民眾目光。（力行福德宮提供）中央社記者高華謙傳真 112年2月21日

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（中央社記者高華謙新北21日電）今天是土地公生日，新北市各土地宮廟一早就湧進不少祝壽信眾，位於中和區、有300多年歷史的力行福德宮也舉辦祝壽大典，還出動6尊比人稍高的土地公公仔跳舞，吸引民眾目光。

農曆二月初二是土地公生日，新北市各土地宮廟規劃許多祝壽活動，分送壽桃、發財金給信眾，許多民眾也到場拜拜，香火格外鼎盛。

力行福德宮前今天出現6尊笑臉吟吟的土地公仔，還隨音樂起舞，動作整齊劃一，相當吸睛。

身兼力行福德宮顧問的靖成企業有限公司董事長李清松告訴中央社記者，這些土地公公仔是他請人參考烘爐地土地公神像造型訂製，兩者都是左手拿元寶、右手持拐杖，金色服裝也有異曲同工之妙。

力行福德宮主委林寬仁向中央社記者表示，寺內主祀福德正神，副祀五顯靈富大帝，香火鼎盛，新北市長侯友宜擔任副市長時就曾為神明開神光、點龍眼；總統蔡英文先前來時，也親自為神明掛上有「蔡英文」字樣的金牌，廟裡匾額「垂佑群生」4字也是蔡總統親筆寫下後拓印上去，富具意義。

新北市議員游輝冗表示，以中和區土地公廟而言，力行福德宮與烘爐地南山福德宮都非常具有代表性；不過，烘爐地位置偏山上，力行福德宮靠近市區旁邊就有公園，辦理遶境等大型活動都非常方便，是地方重要信仰中心。

新北市政府民政局指出，力行福德宮創辦中和土地公文化祭，結合國內知名大專院校學生社團參與文化祭活動，融合宗教、文化與教育，開創在地優質文化，是中和區最重要宗教慶典活動之一。（編輯：戴光育）1120221

新北市中和區力行福德宮主祀福德正神，副祀五顯靈富大帝，香火鼎盛，廟中匾額「垂佑群生」4字為總統蔡英文親筆寫下後拓印，極具意義。中央社記者高華謙攝 112年2月21日

新北市中和區力行福德宮主委林寬仁表示，寺內主祀福德正神，副祀五顯靈富大帝，香火鼎盛，總統蔡英文先前來時，也曾親自為神明掛上寫有「蔡英文」字樣的金牌。中央社記者高華謙攝 112年2月21日