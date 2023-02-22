更多編輯台推薦新聞：
紐時：拜登閃電訪問基輔 與蒲亭對抗白熱化
國際

紐時：拜登閃電訪問基輔 與蒲亭對抗白熱化

書摘／台積電不設計晶片奠定根基 張忠謀儼然數位時代古騰堡
產經

書摘／台積電不設計晶片奠定根基 張忠謀儼然數位時代古騰堡

新出土化石證明大滅絕後僅百萬年海洋恢復生機 顛覆科學界認知
科技

新出土化石證明大滅絕後僅百萬年海洋恢復生機 顛覆科學界認知

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
主計總處下修今年經濟成長率至2.12% 估CPI升破2%
首頁 / 地方

「悲情城市」屏東4場特映會 3/1起開放免費索票

2023/2/22 16:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣22日電）以228事件為歷史背景、被稱是台灣人一生必看的電影「悲情城市」，推出4K版本，屏東縣政府在國賓影城舉辦4場特映會，3月1日起開放免費索票，每人限2張。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，將於2月28日及3月3、4、5日在屏東國賓影城舉辦4場特映會。首場2月28日邀請228受難者家屬觀影，其餘3場全數免費開放索票，民眾可於3月1日至3月2日上午9時至12時、下午2時至6時至縣府傳播處索票，每人限2張，索完為止。

屏東縣長周春米表示，「悲情城市」透過電影讓不同世代觀眾省思歷史、引以為鑑，也讓年輕人體會台灣民主體制的難能可貴，從中得到深刻的體悟。

周春米說，228事件是台灣這塊土地與大時代不可抹滅的傷痕，帶來許多深具意義啟示，但在追求歷史真相與公平正義的同時，也冀望帶領著民眾走出悲情，記取教訓弭平裂痕，開拓和諧新生活。

縣府指出，特映會日期分別為3月3日下午6時30分；3月4、5日下午2時30分，地點屏東國賓影城，民眾可索票，免費進場觀影。（編輯：李亨山）1120222

#周春米
#屏東國賓影城
#228事件
周春米
屏東成立長照處 高醫長照研究中心主任陳桂敏掌舵屏東啟動行動生活復能車 就近服務偏鄉民眾
228事件
228在即 蔣萬安再會面受難者家屬紀念二七部隊76週年 食飯丸活動3/4登場
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族