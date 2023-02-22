「悲情城市」屏東4場特映會 3/1起開放免費索票

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（中央社記者李卉婷屏東縣22日電）以228事件為歷史背景、被稱是台灣人一生必看的電影「悲情城市」，推出4K版本，屏東縣政府在國賓影城舉辦4場特映會，3月1日起開放免費索票，每人限2張。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，將於2月28日及3月3、4、5日在屏東國賓影城舉辦4場特映會。首場2月28日邀請228受難者家屬觀影，其餘3場全數免費開放索票，民眾可於3月1日至3月2日上午9時至12時、下午2時至6時至縣府傳播處索票，每人限2張，索完為止。

屏東縣長周春米表示，「悲情城市」透過電影讓不同世代觀眾省思歷史、引以為鑑，也讓年輕人體會台灣民主體制的難能可貴，從中得到深刻的體悟。

周春米說，228事件是台灣這塊土地與大時代不可抹滅的傷痕，帶來許多深具意義啟示，但在追求歷史真相與公平正義的同時，也冀望帶領著民眾走出悲情，記取教訓弭平裂痕，開拓和諧新生活。

縣府指出，特映會日期分別為3月3日下午6時30分；3月4、5日下午2時30分，地點屏東國賓影城，民眾可索票，免費進場觀影。（編輯：李亨山）1120222