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新北動保處辦兔年特展 提供資訊籲勿棄養

2023/2/22 17:35（2/22 17:46 更新）
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新北市動保處22日舉辦兔年特展活動，現場邀請藝人蘿莉塔（中）分享飼養經驗及感受，她表示，兔子可愛、讓人感覺很溫暖，看到會讓人愛不釋手，但是養兔子不是想像中的簡單，飼養前真的要想清楚。（新北市動保處提供）中央社記者王鴻國傳真 112年2月22日
新北市動保處22日舉辦兔年特展活動，現場邀請藝人蘿莉塔（中）分享飼養經驗及感受，她表示，兔子可愛、讓人感覺很溫暖，看到會讓人愛不釋手，但是養兔子不是想像中的簡單，飼養前真的要想清楚。（新北市動保處提供）中央社記者王鴻國傳真 112年2月22日
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（中央社記者王鴻國新北22日電）新北市動保處今天起在毛寶貝生命教育園區舉辦「愛在一起陪你Happy兔gather」 兔年特展。提供各種養兔資訊，希望提醒大家飼養兔子前，要先了解牠們，勿棄養。

動保處今天舉辦兔年特展活動，由農業局副局長諶錫輝主持啟動儀式，現場還邀請台灣愛兔協會理事長吳盈瑾及藝人蘿莉塔分享飼養經驗及感受。

蘿莉塔表示，兔子要足夠大的活動空間跟專門的兔籠，吃的是提摩西草和兔科飼料，兔子很愛喝水，也要固定剪指甲，天氣太熱要修毛，夏天要開冷氣、冬天也要開暖氣。

她表示，兔子可愛、讓人感覺很溫暖，看到會讓人愛不釋手，但是飼養兔子不是想像中的簡單，飼養前真的要想清楚。

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吳盈瑾表示，兔子不只是寵物，同時也是經濟動物、實驗動物，而且台灣是有原生的台灣野兔，也牽涉到野生動物問題，希望大家多多關注牠們。

動保處表示，展覽中以趣味文字及圖片說明兔子相關知識，透過這次活動提醒大家不要因為可愛一時興起而飼養兔子，要先了解牠們，以防範兔年期間興頭過後出現的棄養潮。展期自即日起至5月31日止，歡迎大家來參觀。（編輯：張銘坤）1120222

#吳盈瑾
#蘿莉塔
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