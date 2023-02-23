男酒駕遭吊牌興訟敗訴 保時捷淪玩具車

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（中央社記者陳昱婷台北22日電）台北市交通事件裁決所今天指出，酒駕不只會處罰鍰，還會吊牌、扣照，去年就有一名開保時捷酒駕的男子，不滿車輛因此無法使用而興訟，法院判決駁回，百萬豪車只能當玩具車。

台北市交通事件裁決所違規裁罰課長吳素禎今天上午在記者會表示，裁決所打擊酒駕不手軟，以專人專案列管方式每週清查，罰鍰逾期未繳者就會以最速件移送強制執行，並加強通知民眾吊扣或吊銷駕、牌照，逾期不到案者馬上執行註銷處分，累犯還會公布姓名照片。

吳素禎指出，去年酒駕新法施行後，台北市累計公布217名酒（毒）駕及拒測累犯者，其中有82%年齡層為30歲到50歲的青壯年，性別則有98%為男性，駕駛車種56%為機車、44%為汽車，且發生時間集中在白天。

吳素禎說明，針對酒駕罰鍰逾期未繳，裁決所去年移送強制執行386案，總金額約新台幣4425萬元，並配合法務部到全台各地查封16棟房屋、15筆土地、1輛汽車等，最遠查封到屏東，不因距離影響追繳罰鍰的決心。

吊牌、扣照部分，吳素禎表示，無論是酒駕初犯、累犯、拒測還是親友借開卻酒駕，車輛都會被吊扣牌照2年，去年8月就有一名男子酒後在大直開保時捷自用小客車，因為是初犯被罰3萬元並吊扣駕照及牌照各2年。

她說，這名男子當天就把罰鍰繳清，卻不滿車輛被吊牌期間形同廢鐵，向士林地方法院提起行政訴訟，抗辯稱酒駕初犯也無肇事，不過法院迅速判決駁回，這名男子也在去年底把駕照跟牌照繳回裁決所。

吳素禎呼籲，知道當天要喝酒就不要開車出門，或是找代駕、搭大眾運輸交通工具，喝酒隔天若有宿醉也不要開車，請民眾勿心存僥倖或以身試法。（編輯：龍柏安）1120223