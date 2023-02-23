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澎湖望安之星客貨船首航 開啟離島疏運新願景

2023/2/23 12:55（2/23 13:46 更新）
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澎湖縣政府新建「望安之星」離島交通客貨船，23日舉行首航儀式。中央社 112年2月23日
澎湖縣政府新建「望安之星」離島交通客貨船，23日舉行首航儀式。中央社 112年2月23日
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（中央社澎湖縣23日電）澎湖縣政府新建「望安之星」離島交通客貨船，今天舉行首航儀式，未來作為馬公至望安鄉各離島的交通疏運，提供離島居民一條平穩回家的路。

「望安之星」離島交通客貨船今天在馬公南海碼頭舉行首航儀式，澎湖縣長陳光復和澎湖縣議會議長劉陳昭玲把建造模型船，分別交給望安鄉長許賢德和望安鄉民代表會主席俞益興等人，象徵新船交船，並分別在潭門港和將軍港等擲吉，現場湧入大批民眾喜迎新船的到來，場面熱絡，開啟望安各離島交通疏運的新願景。

陳光復表示，澎湖離島眾多，沒有軌道與捷運等交通，離島間的鄉與島交通，端賴交通船來疏運，感謝中央的支持，讓澎湖間各離島的交通船依序完成、投入營運，提供澎湖各離島居民一條平穩安全回家的路。

劉陳昭玲表示，地方對「望安之星」離島交通船期待已久，一度因疫情而延宕，所幸如期完成開航，感謝中央與縣府的支持，讓離島的交通能保持暢通。

許賢德則代表望安鄉離島民眾，對中央與縣府照顧離島居民的交通表達感謝，對於「望安之星」交通船未來的航行路線，公所近期將與縣政府和航港局作進一步研商再作定案。

澎湖縣政府表示，行政院於民國108年5月核定「澎湖縣各離島老舊交通船汰舊換新計畫」補助建造新船，包括望安鄉一艘99噸以下級客貨船「望安之星」以及白沙鄉「大倉號」、「員貝號」、「鳥嶼號」等離島3艘19.9噸以下級客貨小船，總經費新台幣1億5000萬元，先後完成航行。（編輯：張雅淨）1120223

「望安之星」離島交通客貨船23日在馬公南海碼頭舉行首航儀式，並分別在潭門港和將軍港等擲吉，現場湧入大批民眾，喜迎新船到來。中央社 112年2月23日
「望安之星」離島交通客貨船23日在馬公南海碼頭舉行首航儀式，並分別在潭門港和將軍港等擲吉，現場湧入大批民眾，喜迎新船到來。中央社 112年2月23日
「望安之星」離島交通客貨船23日在馬公南海碼頭舉行首航儀式，澎湖縣長陳光復（右2）、澎湖縣議會議長劉陳昭玲（左2）分別把建造模型船交給望安鄉長許賢德（右1）等人，象徵新船交船。中央社 112年2月23日
「望安之星」離島交通客貨船23日在馬公南海碼頭舉行首航儀式，澎湖縣長陳光復（右2）、澎湖縣議會議長劉陳昭玲（左2）分別把建造模型船交給望安鄉長許賢德（右1）等人，象徵新船交船。中央社 112年2月23日
「望安之星」離島交通客貨船23日在馬公南海碼頭舉行首航儀式，澎湖縣長陳光復（前右4）和澎湖縣議會議長劉陳昭玲（前左4）等人出席。中央社 112年2月23日
「望安之星」離島交通客貨船23日在馬公南海碼頭舉行首航儀式，澎湖縣長陳光復（前右4）和澎湖縣議會議長劉陳昭玲（前左4）等人出席。中央社 112年2月23日
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