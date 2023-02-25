1300人湧入司馬庫斯賞櫻 遊客管制延長至3/5

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228連假首日，據新竹縣司馬庫斯部落議會統計，25日約有1300人進入部落賞櫻，議會秘書拉互依並指出，目前部落內櫻花滿開，將進入凋謝期，估計下週末是最後賞櫻期限。（司馬庫斯部落議會提供）中央社記者魯鋼駿傳真 112年2月25日

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣25日電）今天是228連假第1天，據新竹縣司馬庫斯部落議會統計，約有1300人進入部落賞櫻，議會也提醒民眾櫻花季的「總量管制」延長至3月5日，26日下午2時將開放登記申請通行證。

司馬庫斯的櫻花盛開，新竹縣政府公告2月6日至2月28日針對司馬庫斯產業道路進行總量管制，司馬庫斯部落議會在「司馬庫斯部落」官方網站發布資訊，依縣府最新公告，遊客管制期間延長至3月5日，將於2月26日下午2時開放登記3月1日至3月5日的通行證。

司馬庫斯議會表示，若已登記住宿者，部落將主動提供通行證，住宿者不需填寫申請表格，但需留意電話或訊息。

司馬庫斯部落議會表示，管制期間內駕車進入部落前需事先申請通行證，否則無法通行，每日車輛總量額滿後即停止開放申請。

根據縣府公告，2月6日至3月5日針對司馬庫斯產業道路（竹60線39K起，即泰崗岔路口至司馬庫斯部落之間路段）進行總量管制，期間所有車輛只能憑「通行證」進入，沒有通行證者一律不得進入司馬庫斯產業路。

縣府公告管制時段為，一般車輛於中午12時40分以前、下午3時以後可上山，下午2時前、下午4時20分後可下山；中型巴士則是下午3時至3時20分可上山，下午1時40分至2時可下山。

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司馬庫斯部落議會秘書拉互依接受中央社記者電訪表示，平時週末假期的遊客人數最多約900人，櫻花季的假日人潮在總量管制措施下，住宿、露營有500人，加上當日來回遊客，每日約1300人進入部落。

拉互依說，今年受氣候影響，櫻花較預計時間晚了約一週開花，目前部落內的櫻花滿開，將進入凋謝期，估計下週末是最後賞櫻期限，經與新竹縣政府討論，決定延長管制期間至3月5日，維持司馬庫斯人流與民眾旅遊品質。（編輯：方沛清）1120225