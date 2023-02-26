竹縣府祭出總價12萬元禮券 3月起辦抽獎促多運動

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新竹縣政府衛生局為鼓勵民眾多運動，祭出總價值新台幣12萬元的商品禮券，在3至7月活動期間，運動達標者即可參加抽獎。圖為新竹縣長楊文科（前左2）與民眾一起登山健走。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 112年2月26日

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣26日電）新竹縣政府衛生局今天表示，為鼓勵民眾每天運動習慣，將祭出總價值新台幣12萬元的商品禮券，在3至7月活動期間，運動達標者即可參加抽獎。

新竹縣政府衛生局發布新聞稿指出，全球統計有25%的成年人及80%以上青少年都有明顯身體活動不足現象，加上近年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，民眾減少身體活動及體育運動參與度，也促使抑鬱症及焦慮症增加25%。

衛生局表示，定期身體活動可助預防與治療心臟病、中風、糖尿病、乳腺癌及結腸癌，也有助於預防高血壓、超重及肥胖，並有效改善心理健康，增進民眾整體健康。

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「竹縣愛運動－健康抽獎活動」，衛生局指出，將於3至7月辦理，希望全民將健走、跑步等運動列為生活習慣，並藉抽獎活動將運動氛圍帶入學校、社區、職場及家庭，凡戶籍地、現居住地、工作地、就學地在新竹縣者都可參加。

衛生局表示，健康抽獎活動分為3組，分別是個人組每月健走達20萬步者，長者組每月運動時間達600分鐘者，學生組每月跑步達32公里者，只要符合規定都可參加抽獎，獎品共計總價值12萬元商品禮券。詳情可上新竹縣衛生局官網查詢。（編輯：戴光育）1120226