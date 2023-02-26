屏東熱博湧人潮 182萬人次刷新歷年紀錄

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228連續假期各地湧現旅遊人潮，屏東熱帶農業博覽會自1月14日開幕至2月26日，入園已突破182萬人次，刷新歷年紀錄。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月26日

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（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）228連假各地湧現旅遊人潮，屏東熱帶農業博覽會自1月14日開幕至今天，入園突破182萬人次，已經刷新歷年紀錄。

屏東熱帶農業博覽會自1月14日至2月28日，為期45天，今年配合兔年打造卡娜赫拉的小動物樂園格外吸引親子客群。加上春節連假長達10天及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封旅遊效應，開幕後13天就創下100萬遊客入園人次紀錄，統計至今天中午，則是突破182萬人次，刷新歷年紀錄。

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屏東縣政府今天發布新聞稿表示，今天中午入園突破182萬人次的幸運兒是來自高雄市鳥松區張姓民眾一家人，獲得墾丁亞曼達會館住宿券、熱博禮品籃、天使花園蘭花禮盒、熱博南瓜、勝利星村人氣餐廳餐券及卡娜赫拉的小動物公仔等豐富贈品。

屏東縣長周春米表示，趁著連假倒數到屏東熱博玩，可多搭乘大眾運輸工具，屏東火車站前有接駁公車至熱博園區，以避免塞車之苦。（編輯：黃世雅）1120226