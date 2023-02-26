更多編輯台推薦新聞：
圖輯／俄烏戰爭週年民眾齊聚自由廣場 聲援烏克蘭為民主奮戰
政治

圖輯／俄烏戰爭週年民眾齊聚自由廣場 聲援烏克蘭為民主奮戰

零重力水渦實驗登國際太空站 台灣學生提案、若田光一操刀
科技

零重力水渦實驗登國際太空站 台灣學生提案、若田光一操刀

書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易
產經

書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／WBC熱身賽 富邦悍將黃保羅中繼飆速150公里賞古巴6K
首頁 / 地方

屏東熱博湧人潮 182萬人次刷新歷年紀錄

2023/2/26 16:08（2/26 16:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
228連續假期各地湧現旅遊人潮，屏東熱帶農業博覽會自1月14日開幕至2月26日，入園已突破182萬人次，刷新歷年紀錄。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月26日
228連續假期各地湧現旅遊人潮，屏東熱帶農業博覽會自1月14日開幕至2月26日，入園已突破182萬人次，刷新歷年紀錄。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）228連假各地湧現旅遊人潮，屏東熱帶農業博覽會自1月14日開幕至今天，入園突破182萬人次，已經刷新歷年紀錄。

屏東熱帶農業博覽會自1月14日至2月28日，為期45天，今年配合兔年打造卡娜赫拉的小動物樂園格外吸引親子客群。加上春節連假長達10天及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封旅遊效應，開幕後13天就創下100萬遊客入園人次紀錄，統計至今天中午，則是突破182萬人次，刷新歷年紀錄。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，今天中午入園突破182萬人次的幸運兒是來自高雄市鳥松區張姓民眾一家人，獲得墾丁亞曼達會館住宿券、熱博禮品籃、天使花園蘭花禮盒、熱博南瓜、勝利星村人氣餐廳餐券及卡娜赫拉的小動物公仔等豐富贈品。

屏東縣長周春米表示，趁著連假倒數到屏東熱博玩，可多搭乘大眾運輸工具，屏東火車站前有接駁公車至熱博園區，以避免塞車之苦。（編輯：黃世雅）1120226

#屏東縣
#周春米
#屏東熱帶農業博覽會
周春米
屏東燈節吸引逾200萬人次 舞鈴劇場、煙火秀演出屏菸屏東原民館開幕 呈現斜坡文化精粹
屏東熱帶農業博覽會
2023屏東熱博開幕 來看全台最大彩繪田年年有餘「午」告讚 屏東午仔魚農會超市促銷開跑
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族