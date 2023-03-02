核二廠將除役 民團：應解決核廢料最終處置

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北2日電）全國廢核行動平台今天表示，已運轉40年的核二廠即將正式進入除役階段，但高階、低階核廢料仍繼續存放在新北，唯有解決最終處置場的問題，並推動能源轉型，才能遠離核安威脅。

由公民團體組織的「全國廢核行動平台」，今天集合地球公民基金會、北海岸反核行動聯盟、綠色公民行動聯盟、蠻野心足生態協會、環境法律人協會等團體，在新北市府前開記者會，手持祈福天燈高喊「新北平安、送走核二」，「把關核安、市長加油」口號，訴求應確保核二廠如期除役，不能延役。

地球公民基金會執行長蔡中岳表示，新北是核電廠最密集、核廢料最多、風險最高的縣市，核二廠2號機將於3月14日到期除役，支持核二廠延役的人，沒有科學基礎，故意漠視核安風險。

廢核行動平台說，核二廠運轉執照到期後就須停止運轉，核電廠超齡使用有安全疑慮，核二廠的用過燃料池歷經3次改裝，越放越密，連通道裝載池都被塞滿，沒有延役的可能性。

平台說，回顧核二廠以往多次事故，唯有屆齡除役才能確保核安。核二廠進入25年除役期，但只要高階或低階核廢料沒處理，就無法完全除役。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於核二廠乾式貯存場，蔡中岳接受中央社記者訪問時表示，因台電規劃缺陷、地方溝通不良而持續卡關，導致燃料棒無處可去。平台支持與認同新北市府對水土保持、以及安全優先，嚴格審核把關不放水，這也是地方政府所僅能做的。

蔡中岳說，最終處置場至今無著落，核廢料無法退出爐心，中央政府、經濟部、台電都應思考低階核廢料、高階核廢料的長期存放問題，讓新北市民能夠遠離核安威脅。（編輯：方沛清）1120302