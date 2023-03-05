2024世界蘭花會議 在台南舉辦

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世界蘭花會議信託基金會組團到台南市後壁區參觀2023台灣國際蘭展，並前往位於歸仁區的大台南會展中心考察，對於軟硬體設備感到滿意，加上緊鄰高鐵台南站的優點，團員認為是舉辦2024世界蘭花會議的優質場地。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月5日

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（中央社記者楊思瑞台南5日電）2023台灣國際蘭展昨天正式開園，世界蘭花會議信託基金會組團參觀，並到位於歸仁區的大台南會展中心考察，同時宣布2024年第23屆世界蘭花會議將在台南舉辦。

台南市政府今天發布新聞稿指出，台南是台灣蘭花產業的重要基地，世界蘭花會議（World Orchid Conference，簡稱WOC）信託基金會今年也組團前來參觀台灣國際蘭展，對這次蘭展內容表示稱讚，並決定2024年在台南舉辦第23屆世界蘭花會議。

台南市政府指出，WOC團隊除了到後壁區參觀蘭展，也前往位於歸仁區的大台南會展中心考察，對於軟硬體設備感到滿意，加上緊鄰高鐵台南站的優點，對國外人士來說交通非常便利，是舉辦2024世界蘭花會議的優質場地。

台南市長黃偉哲也透過新聞稿表示，台南除了有完整的農業、傳產製造業及半導體高科技產業供應鏈，2022年完工啟用的大台南會展中心，有完善的大跨距無柱展覽空間及多功能會議空間，為各式研討會及展覽提供專業場地，還能帶動旅遊業與運輸業等相關產業發展，協助將台南推上國際舞台。

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台南市政府指出，台灣在2014年成功爭取到每3年一次的世界蘭花會議主辦權，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，後來由台中市在2021年以線上會議模式舉辦，現因疫情和緩，2024年將由台南市接手舉辦實體會議。

台南市政府指出，2024年適逢台南400里程碑（建城400年），台南市屆時除了有一系列展演，更將舉辦包括台灣燈會、台灣文博會，以及申辦中的台灣設計展等國家級大型活動，第23屆世界蘭花會議的加入，將使台南400的計畫更加豐富精彩，也將讓更多國際友人看見台南。（編輯：李錫璋）1120305