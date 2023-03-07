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高捷黃線地質改良施作 媽祖港橋114年底前通車

2023/3/7 13:10
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（中央社記者林巧璉高雄7日電）高雄軌道建設持續推進，捷運黃線主要路線採潛盾施工，為提升隧道施工安全，市府1月啟動黃線行經媽祖港橋路段下方橋墩的地質改良工程；媽祖港橋改建則預計在114年底前全線完工通車。

地質改良工程經費約新台幣1.13億元，施工期間媽祖港橋封閉，為降低交通衝擊採半半施工，預計今年6月底完成下游側地質改良作業；副市長林欽榮今天視察工程進度表示，目前改建工程下游側既有基樁已拔除，施工進度超前。

林欽榮表示，預計明年2月完成下游側4車道開放通行，接著再封閉上游側橋梁施工，並遷改牴觸管線；預計媽祖港橋在民國114年底前可全線完工通車。

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前鎮媽祖港橋地處南高雄原縣市交界處，也是往來鳳山交通要道，林欽榮指出，市府投注約3.1億元經費改建，規畫為長度59公尺、寬度25公尺的鋼構梁型式橋梁，施工周邊路口設有249面標誌牌面，提醒用路人改道；去年4月通車的海邦橋也發揮效能，有60%車流轉移至此橋。

黃線機廠統包工程去年10月動土，但因物價上漲、缺工缺料等因素，去年12月開標的軌道工程統包工程、土建及設施機電統包工程相繼流標，捷運局表示，將持續檢討招標文件，另行公告。（編輯：陳仁華）1120307

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林欽榮
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