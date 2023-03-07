嘉義漁民撈到怪魟魚 專家指東部海域常見到

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嘉義縣東石漁民7日上午捕撈一條魟魚，重達56公斤，身體軟軟的，尾巴外型長得如羽毛，與一般常見魟魚的尾柄堅硬不同。專家表示，此魚為達氏深水尾魟，分布於印度至太平洋及台灣澎湖一帶，台灣東部海域常見到，西部較少。（吳純裕提供）中央社記者蔡智明傳真 112年3月7日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣7日電）嘉義縣東石漁民今天撈到一隻尾巴外型如羽毛且柔軟的魟魚，嘉義區漁會東石魚市場主任吳純裕表示，這很罕見；魚類專家何宣慶表示，此魚為達氏深水尾魟，西部海域不常見但東部很多。

吳純裕告訴中央社記者，當地漁民早上在外海捕撈到這條魟魚，體型相當大重達56公斤，身體軟軟的，尾巴外型長得如羽毛，與一般常見魟魚的尾柄堅硬不同，很罕見。

吳純裕表示，這條魟魚當地漁民叫牠「水魟魚」，一名來自雲林的民眾花了600多元買走，說要拿回自家開的店展示。

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研究台灣魚類專家國立海洋生物博物館副研究員何宣慶接受中央社記者訪問表示，此魚為達氏深水尾魟，分布於印度至太平洋及台灣澎湖一帶，在台灣東部海域常見到，西部較少。棲息於大陸棚與上層斜坡底層的軟質地，有時會被底拖漁網捕獲。

何宣慶表示，一般漁民如果覺得少見的魚，通常會是蠻稀有的，但有時候可能有一些迷航的魚本來主要出現在深海，可能因為覓食或其他因素才跑到原本不屬於牠的棲地被漁民捕獲。（編輯：日清芳）1120307