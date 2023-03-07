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把關食魚品質 屏縣府祭午仔魚檢驗費全額補助專案

2023/3/7 15:56（3/7 16:21 更新）
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屏東縣政府表示，針對午仔魚產銷調節因應措施，提供每公斤新台幣10元收購補貼，預計執行至6月底；為確保專案午仔魚食品安全，參加獎勵措施者可透過漁會將午仔魚送至檢驗中心，檢驗動物用藥殘留，費用由縣府全額負擔。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 112年3月7日
屏東縣政府表示，針對午仔魚產銷調節因應措施，提供每公斤新台幣10元收購補貼，預計執行至6月底；為確保專案午仔魚食品安全，參加獎勵措施者可透過漁會將午仔魚送至檢驗中心，檢驗動物用藥殘留，費用由縣府全額負擔。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 112年3月7日
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（中央社記者李卉婷屏東縣7日電）中國暫停輸入台灣午仔魚，進而影響價格及漁民收益，屏東縣政府祭出午仔魚檢驗費用全額補助專案，由屏東縣檢驗中心在漁產品加工上市前檢驗動物用藥殘留，精確把關食魚安全。

午仔魚為台灣重要養殖產業之一，屏東為主要產區，養殖面積約399公頃，占全國80%，年產值約新台幣16.3億元。

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屏東縣政府今天發布新聞稿表示，針對午仔魚產銷調節因應措施，提供每公斤10元收購補貼，第一階段目標1500公噸，預計執行至6月底，為確保專案午仔魚食品安全，參加獎勵措施的漁民，可透過林邊區漁會及枋寮區漁會，將午仔魚送至檢驗中心，檢驗項目為孔雀綠及其代謝物（含結晶紫）、多重合成抗菌劑（多重動物用藥殘留48項）、硝基呋喃代謝物，費用由縣府全額負擔。

屏東縣長周春米說明，為落實養殖水產品源頭生產管理，鼓勵養殖業者自主送驗，縣府持續推出「養殖水產品推廣動物用藥自主管理計畫」，協助漁民加強上市及出口前檢驗，以減少藥物殘留情形，為減輕漁民檢驗費用負擔，每項檢驗漁民只需支付4成檢驗費，縣府補助6成費用，漁民可把握機會自主送驗。（編輯：謝雅竹）1120307

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