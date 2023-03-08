產官學合作 雲林女力學研事務所啟動

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雲林縣古坑鄉創樂子文化社企有限公司今年通過國家發展委員會計畫，8日正式啟動「女力學研事務所」，台灣地方創生基金會陳美伶（中）、計畫主持人王毓琦（左2）等人出席。中央社記者姜宜菁攝 112年3月8日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）雲林縣古坑鄉創樂子文化社企公司通過國家發展委員會計畫，女力學研事務所今天啟動。透過產官學合作，陪伴輔導雲林在地青年女力開創地方創生事業，成為女性職涯最佳助力。

計畫主持人王毓琦致詞時說，創樂子多年前開始陪伴社區的兒少成長，凝聚眾多青年女力志工，逐步從社會服務團體轉型成為社會企業，如今透過國發會的計畫支持，女力學研事務所啟動。

王毓琦表示，女力學研事務所除了能夠共學成長，也重視身心療癒緩解家庭角色的衝突，彼此分享互相鼓勵依靠，一同打造地方創生生態系與青年返鄉支援系統，實踐在地好好生活的理想。

女力學研事務所針對18歲到45歲的青年女性進行培力、實習相關課程及業師專業諮詢等，發展累積未來經濟自營與聯合經營的可能，緩和女性就業及家庭角色的衝突。

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女力學研事務所目前有台灣地方創生基金會、雲林縣府和雲林科技大學產學與智財育成營運中心等11個單位連結各方資源，未來規劃一系列的田野調查、課程講座、工作坊等活動，協助提升女力青年創業知能，逐步陪伴開創地方創生事業。

元長鄉甜點工作室的楊雅惠2年前返鄉創業，她說，前期行銷力不足導致營收不佳，加入女力學研事務所後，學習相關課程，了解品牌行銷，現在事業步入佳境，回購率提升，網路行銷也吸引到許多消費者購買。（編輯：謝雅竹）1120308